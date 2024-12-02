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Полицейские пострадали сильнее участников акций – глава Минздрава Грузии
Полицейские пострадали сильнее участников акций – глава Минздрава Грузии
Sputnik Грузия
Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T15:58+0400
2024-12-02T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полицейские поступили в клинику с более сильными травмами, нежели участники акции протеста в Тбилиси, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе на брифинге после заседания правительства. По информации министра, в течение прошедшей ночи с акции протеста на проспекте Руставели бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 37 человек: 24 участника митинга и 12 правоохранителей, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга. Сарджвеладзе напомнил об опасности использования пиротехники, тем более опасность возрастает когда при ее использовании целишься в человека. "Люди должны быть осторожными и заботиться о жизни и здоровье других людей", - сказал Сарджвеладзе. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках. Пиротехника, огонь, баррикады, водометы и задержания – еще одна тяжелая ночь в Тбилиси >>Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, акции протеста
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, акции протеста
Полицейские пострадали сильнее участников акций – глава Минздрава Грузии
Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полицейские поступили в клинику с более сильными травмами, нежели участники акции протеста в Тбилиси, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе на брифинге после заседания правительства.
По информации министра, в течение прошедшей ночи с акции протеста на проспекте Руставели бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 37 человек: 24 участника митинга и 12 правоохранителей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Надо сказать, что травмы у полицейских достаточно тяжелые, у них травм больше, чем у граждан. Сотрудники полиции имеют травмы, вызванные, в том числе, из-за бросания тяжелых металлических предметов и т.п. Речь идет о довольно серьезных и опасных травмах", - сказал Сарджвеладзе.
Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга. Сарджвеладзе напомнил об опасности использования пиротехники, тем более опасность возрастает когда при ее использовании целишься в человека.
"Люди должны быть осторожными и заботиться о жизни и здоровье других людей", - сказал Сарджвеладзе.
Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках.
Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.
Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.