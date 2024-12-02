https://sputnik-georgia.ru/20241202/politseyskie-postradali-silnee-uchastnikov-aktsiy--glava-minzdrava-gruzii-291205905.html

Полицейские пострадали сильнее участников акций – глава Минздрава Грузии

Полицейские пострадали сильнее участников акций – глава Минздрава Грузии

Sputnik Грузия

Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T15:58+0400

2024-12-02T15:58+0400

2024-12-02T15:58+0400

грузия

новости

общество

министерство здравоохранения грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287684251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c91c03a5e3bc03c880cc974a6a36adcb.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полицейские поступили в клинику с более сильными травмами, нежели участники акции протеста в Тбилиси, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе на брифинге после заседания правительства. По информации министра, в течение прошедшей ночи с акции протеста на проспекте Руставели бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 37 человек: 24 участника митинга и 12 правоохранителей, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Глава Минздрава призвал жителей страны не только сохранить мир и правопорядок, но и позаботиться о здоровье друг друга. Сарджвеладзе напомнил об опасности использования пиротехники, тем более опасность возрастает когда при ее использовании целишься в человека. "Люди должны быть осторожными и заботиться о жизни и здоровье других людей", - сказал Сарджвеладзе. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках. Пиротехника, огонь, баррикады, водометы и задержания – еще одна тяжелая ночь в Тбилиси >>Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, акции протеста