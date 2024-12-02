https://sputnik-georgia.ru/20241202/v-gruzii-ne-budet-maydana--premer-291203984.html

В Грузии не будет Майдана – премьер

В Грузии не будет Майдана – премьер

Sputnik Грузия

Никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии, заявил Кобахидзе 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T13:29+0400

2024-12-02T13:29+0400

2024-12-02T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Майдан в Грузии не состоялся и никогда не состоится, любая попытка авантюристов и реваншистов организовать какую-либо революцию обречена на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании нового правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. По слова главы грузинского правительства, был скоординированный и заранее расписанный план, в реализацию которого было включено иностранное финансирование. "Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы в неясной форме были профинансированы революционные процессы в Грузии", – подчеркнул премьер. Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии >>За последние четыре года, по словам Кобахидзе, в Грузии было три революционных процесса, и все это, к сожалению, происходило с иностранным финансированием. "Это неправильное отношение к нашей стране. Мы – достойная страна, мы гордимся своей независимостью, суверенитетом и, безусловно, до конца будем оберегать суверенитет и независимость. Мы никому не дадим возможность подорвать наши суверенитет и независимость с помощью иностранного финансирования", – отметил он. Глава правительства в этом контексте подчеркнул особую роль правоохранительных ведомств и выразил благодарность как лично главе МВД Вахтангу Гомелаури, так и лично каждому полицейскому. Роль каждого полицейского в правильном управлении этими процессами, как отметил премьер, была особенной и очень важной. Кобахидзе поблагодарил полицейских за терпение. Премьер напомнил о кадрах, как к демонстрантам относится полиция в европейских странах и США, и насколько жесткими там бывают формы разгона."Для Грузии после 2012 года жесткие разгоны митинга являются абсолютно чуждым явлением. Каждый раз МВД действует с высоким стандартом", - подчеркнул Кобахидзе. Премьер также выразил особую благодарность Службе государственной безопасности. "Их роль была очень важной. Безусловно, были риски. В том числе – для здоровья, жизни людей, и заслугой СГБ среди прочего является то, что всех рисков максимально удалось избежать", – сказал Кобахидзе. Что касается ответственности политиков, то, по словам премьера, ответственность огромная. "Они, безусловно, понимают, во что ввязались, однако задание "хозяина" есть задание "хозяина". И отказаться от этого для них просто невозможно. Такова судьба и участь агента", – отметил премьер. Что самое досадное, по словам Кобахидзе, это то, что они жертвуют людьми, в том числе молодежью. Так же, по словам премьера, эти люди не смогли осознать, что никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках. Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, сгб, вахтанг гомелаури, сша, тбилиси, грузия, новости, политика