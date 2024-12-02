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В Грузии не будет Майдана – премьер
В Грузии не будет Майдана – премьер
Sputnik Грузия
Никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии, заявил Кобахидзе 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T13:29+0400
2024-12-02T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Майдан в Грузии не состоялся и никогда не состоится, любая попытка авантюристов и реваншистов организовать какую-либо революцию обречена на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании нового правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. По слова главы грузинского правительства, был скоординированный и заранее расписанный план, в реализацию которого было включено иностранное финансирование. "Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы в неясной форме были профинансированы революционные процессы в Грузии", – подчеркнул премьер. Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии &gt;&gt;За последние четыре года, по словам Кобахидзе, в Грузии было три революционных процесса, и все это, к сожалению, происходило с иностранным финансированием. "Это неправильное отношение к нашей стране. Мы – достойная страна, мы гордимся своей независимостью, суверенитетом и, безусловно, до конца будем оберегать суверенитет и независимость. Мы никому не дадим возможность подорвать наши суверенитет и независимость с помощью иностранного финансирования", – отметил он. Глава правительства в этом контексте подчеркнул особую роль правоохранительных ведомств и выразил благодарность как лично главе МВД Вахтангу Гомелаури, так и лично каждому полицейскому. Роль каждого полицейского в правильном управлении этими процессами, как отметил премьер, была особенной и очень важной. Кобахидзе поблагодарил полицейских за терпение. Премьер напомнил о кадрах, как к демонстрантам относится полиция в европейских странах и США, и насколько жесткими там бывают формы разгона."Для Грузии после 2012 года жесткие разгоны митинга являются абсолютно чуждым явлением. Каждый раз МВД действует с высоким стандартом", - подчеркнул Кобахидзе. Премьер также выразил особую благодарность Службе государственной безопасности. "Их роль была очень важной. Безусловно, были риски. В том числе – для здоровья, жизни людей, и заслугой СГБ среди прочего является то, что всех рисков максимально удалось избежать", – сказал Кобахидзе. Что касается ответственности политиков, то, по словам премьера, ответственность огромная. "Они, безусловно, понимают, во что ввязались, однако задание "хозяина" есть задание "хозяина". И отказаться от этого для них просто невозможно. Такова судьба и участь агента", – отметил премьер. Что самое досадное, по словам Кобахидзе, это то, что они жертвуют людьми, в том числе молодежью. Так же, по словам премьера, эти люди не смогли осознать, что никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках. Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий кобахидзе, сгб, вахтанг гомелаури, сша, тбилиси, грузия, новости, политика
ираклий кобахидзе, сгб, вахтанг гомелаури, сша, тбилиси, грузия, новости, политика

В Грузии не будет Майдана – премьер

13:29 02.12.2024 (обновлено: 13:55 02.12.2024)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Майдан в Грузии не состоялся и никогда не состоится, любая попытка авантюристов и реваншистов организовать какую-либо революцию обречена на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании нового правительства.
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Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.

"Мы не раз говорили, что "нацмайдан" в Грузии не состоялся и никогда не состоится. Все это в том числе стало очевидным в этом году во время весенних событий. Все это стало очевидным и в последние дни", – сказал Кобахидзе.

По слова главы грузинского правительства, был скоординированный и заранее расписанный план, в реализацию которого было включено иностранное финансирование.
"Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы в неясной форме были профинансированы революционные процессы в Грузии", – подчеркнул премьер.
Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии >>
За последние четыре года, по словам Кобахидзе, в Грузии было три революционных процесса, и все это, к сожалению, происходило с иностранным финансированием.
"Это неправильное отношение к нашей стране. Мы – достойная страна, мы гордимся своей независимостью, суверенитетом и, безусловно, до конца будем оберегать суверенитет и независимость. Мы никому не дадим возможность подорвать наши суверенитет и независимость с помощью иностранного финансирования", – отметил он.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Спецназ. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Спецназ. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Глава правительства в этом контексте подчеркнул особую роль правоохранительных ведомств и выразил благодарность как лично главе МВД Вахтангу Гомелаури, так и лично каждому полицейскому.
Роль каждого полицейского в правильном управлении этими процессами, как отметил премьер, была особенной и очень важной. Кобахидзе поблагодарил полицейских за терпение.

"Мы знаем не один факт того, что приходилось терпеть полицейским в течение этих дней. Это были тяжелые оскорбления, тяжелые физические нападения на полицейских, но, в конечном итоге, МДВ управляло процессами выше американского и европейского стандартов", - заявил Кобахидзе.

Премьер напомнил о кадрах, как к демонстрантам относится полиция в европейских странах и США, и насколько жесткими там бывают формы разгона.
"Для Грузии после 2012 года жесткие разгоны митинга являются абсолютно чуждым явлением. Каждый раз МВД действует с высоким стандартом", - подчеркнул Кобахидзе.
Премьер также выразил особую благодарность Службе государственной безопасности.
"Их роль была очень важной. Безусловно, были риски. В том числе – для здоровья, жизни людей, и заслугой СГБ среди прочего является то, что всех рисков максимально удалось избежать", – сказал Кобахидзе.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Что касается ответственности политиков, то, по словам премьера, ответственность огромная.
"Они, безусловно, понимают, во что ввязались, однако задание "хозяина" есть задание "хозяина". И отказаться от этого для них просто невозможно. Такова судьба и участь агента", – отметил премьер.
Что самое досадное, по словам Кобахидзе, это то, что они жертвуют людьми, в том числе молодежью.
Так же, по словам премьера, эти люди не смогли осознать, что никто не сможет подорвать независимость и суверенитет Грузии.

"Грузия – государство с сильными госинститутами, сильными правоохранительными структурами, поэтому любая попытка авантюристов и реваншистов организовать какую-либо революцию обречена на провал", – заявил Кобахидзе.

За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются в клиниках.
Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.
© photo: SputnikПоджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Поджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Поджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.
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