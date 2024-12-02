https://sputnik-georgia.ru/20241202/kogo-i-za-chto-zaderzhali-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-zayavlenie-mvd-gruzii--291203063.html

Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии

Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии

Sputnik Грузия

Всего в ходе последних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T12:30+0400

2024-12-02T12:30+0400

2024-12-02T12:30+0400

мвд грузии

происшествия

новости

грузия

тбилиси

тбилисский городской суд

акции

акции протеста

разгоны акций протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/01/291185928_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0eae983070291b9e243c2b08a519b70.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии с 28 ноября задержало в административном порядке 224 участника акций протеста у здания парламента в Тбилиси, говорится в распространенном ведомством заявлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Правонарушители задержаны за мелкое хулиганство, а также за сопротивление и неповиновение полиции во время акции протеста, говорится в заявлении ведомства.В Тбилисский городской суд представлены материалы административных дел 98 человек, из них — дела в отношении 74 человек завершены, 36 человек из 74 были оштрафованы.Административный арест был применен к 34 гражданам, четверым — сделано замечание. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц. МВД Грузии также предоставило данные о пострадавших правоохранителях. Только минувшей ночью во время акции протеста пострадал 21 сотрудник ведомства. У части раненых серьезные травмы головы, лица и тела в разных областях. Всего в ходе недавних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях."Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, в ходе акции некоторые участники неоднократно совершали провокационные действия. Общество наблюдало, как агрессивные группы наносили ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели", - говорится в заявлении. Кроме того, поздно ночью участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады из поврежденных вещей и подожгли их.МВД расследует все преступные действия, совершенные агрессивными группами во время текущих акций протеста, по статьям УК "Повреждение или уничтожение вещи", "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".В частности, в рамках расследования сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий предъявили обвинение двум лицам в нападении на полицейских, находящихся при исполнении, и нанесении ущерба вещам путем поджога. Задержанные: 2003 года рождения Г. М. и неоднократно судимый в прошлом Г. М. 2007 года рождения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.Следствие установило, что 29 ноября текущего года во время митинга, проходившего на проспекте Руставели, по улице 9 Апреля, обвиняемый Г. М. в результате стрельбы пиротехникой нанес телесные повреждения сотруднику МВД в различных областях тела. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь. Что касается задержанного М. Г., в тот же день второй обвиняемый бросил горящий предмет в здание законодательного органа, в результате чего в одной из комнат здания парламента возник пожар. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, обоих обвиняемых задержали в Тбилиси. "Также доводим до сведения общества, что в рамках текущего расследования по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба их имуществу путем поджога во время выполнения служебных действий задержаны три человека", - говорится в заявлении. В МВД продолжается расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление. Как отметили в ведомстве, за каждым противозаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранителей. Законодательство Грузии защищает право на собрания, демонстрации и выражение мнения, а также определяет формы протеста в целях защиты общественного порядка и безопасности.Следовательно, правоохранители призвали организаторов митинга выражать протест в пределах, установленных законом, отметив, что любые незаконные действия будут сопровождаться соответствующей правовой реакцией со стороны полиции.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, происшествия, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, акции, акции протеста, разгоны акций протеста