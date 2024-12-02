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https://sputnik-georgia.ru/20241202/kogo-i-za-chto-zaderzhali-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-zayavlenie-mvd-gruzii--291203063.html
Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии
Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии
Sputnik Грузия
Всего в ходе последних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T12:30+0400
2024-12-02T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии с 28 ноября задержало в административном порядке 224 участника акций протеста у здания парламента в Тбилиси, говорится в распространенном ведомством заявлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Правонарушители задержаны за мелкое хулиганство, а также за сопротивление и неповиновение полиции во время акции протеста, говорится в заявлении ведомства.В Тбилисский городской суд представлены материалы административных дел 98 человек, из них — дела в отношении 74 человек завершены, 36 человек из 74 были оштрафованы.Административный арест был применен к 34 гражданам, четверым — сделано замечание. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц. МВД Грузии также предоставило данные о пострадавших правоохранителях. Только минувшей ночью во время акции протеста пострадал 21 сотрудник ведомства. У части раненых серьезные травмы головы, лица и тела в разных областях. Всего в ходе недавних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях."Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, в ходе акции некоторые участники неоднократно совершали провокационные действия. Общество наблюдало, как агрессивные группы наносили ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели", - говорится в заявлении. Кроме того, поздно ночью участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады из поврежденных вещей и подожгли их.МВД расследует все преступные действия, совершенные агрессивными группами во время текущих акций протеста, по статьям УК "Повреждение или уничтожение вещи", "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".В частности, в рамках расследования сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий предъявили обвинение двум лицам в нападении на полицейских, находящихся при исполнении, и нанесении ущерба вещам путем поджога. Задержанные: 2003 года рождения Г. М. и неоднократно судимый в прошлом Г. М. 2007 года рождения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.Следствие установило, что 29 ноября текущего года во время митинга, проходившего на проспекте Руставели, по улице 9 Апреля, обвиняемый Г. М. в результате стрельбы пиротехникой нанес телесные повреждения сотруднику МВД в различных областях тела. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь. Что касается задержанного М. Г., в тот же день второй обвиняемый бросил горящий предмет в здание законодательного органа, в результате чего в одной из комнат здания парламента возник пожар. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, обоих обвиняемых задержали в Тбилиси. "Также доводим до сведения общества, что в рамках текущего расследования по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба их имуществу путем поджога во время выполнения служебных действий задержаны три человека", - говорится в заявлении. В МВД продолжается расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление. Как отметили в ведомстве, за каждым противозаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранителей. Законодательство Грузии защищает право на собрания, демонстрации и выражение мнения, а также определяет формы протеста в целях защиты общественного порядка и безопасности.Следовательно, правоохранители призвали организаторов митинга выражать протест в пределах, установленных законом, отметив, что любые незаконные действия будут сопровождаться соответствующей правовой реакцией со стороны полиции.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мвд грузии, происшествия, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, акции, акции протеста, разгоны акций протеста
мвд грузии, происшествия, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, акции, акции протеста, разгоны акций протеста

Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии

12:30 02.12.2024
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
© photo: Sputnik
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Всего в ходе последних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии с 28 ноября задержало в административном порядке 224 участника акций протеста у здания парламента в Тбилиси, говорится в распространенном ведомством заявлении.
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Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа.
Правонарушители задержаны за мелкое хулиганство, а также за сопротивление и неповиновение полиции во время акции протеста, говорится в заявлении ведомства.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В Тбилисский городской суд представлены материалы административных дел 98 человек, из них — дела в отношении 74 человек завершены, 36 человек из 74 были оштрафованы.
Административный арест был применен к 34 гражданам, четверым — сделано замечание. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц.
МВД Грузии также предоставило данные о пострадавших правоохранителях. Только минувшей ночью во время акции протеста пострадал 21 сотрудник ведомства.
"Хотим проинформировать общество о событиях, произошедших 1-2 декабря этого года на проспекте Руставели, недалеко от парламента. В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников митинга минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД", - говорится в заявлении.
У части раненых серьезные травмы головы, лица и тела в разных областях. Всего в ходе недавних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
"Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, в ходе акции некоторые участники неоднократно совершали провокационные действия. Общество наблюдало, как агрессивные группы наносили ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.
Кроме того, поздно ночью участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады из поврежденных вещей и подожгли их.
МВД расследует все преступные действия, совершенные агрессивными группами во время текущих акций протеста, по статьям УК "Повреждение или уничтожение вещи", "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В частности, в рамках расследования сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий предъявили обвинение двум лицам в нападении на полицейских, находящихся при исполнении, и нанесении ущерба вещам путем поджога. Задержанные: 2003 года рождения Г. М. и неоднократно судимый в прошлом Г. М. 2007 года рождения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
Следствие установило, что 29 ноября текущего года во время митинга, проходившего на проспекте Руставели, по улице 9 Апреля, обвиняемый Г. М. в результате стрельбы пиротехникой нанес телесные повреждения сотруднику МВД в различных областях тела. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь.
© photo: SputnikБаррикады. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Баррикады. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Баррикады. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Что касается задержанного М. Г., в тот же день второй обвиняемый бросил горящий предмет в здание законодательного органа, в результате чего в одной из комнат здания парламента возник пожар.
В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, обоих обвиняемых задержали в Тбилиси.
"Также доводим до сведения общества, что в рамках текущего расследования по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба их имуществу путем поджога во время выполнения служебных действий задержаны три человека", - говорится в заявлении.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В МВД продолжается расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление. Как отметили в ведомстве, за каждым противозаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранителей.
"Как известно, и сегодня акции протеста планируются в Тбилиси и других городах Грузии. В районе проводимых акций в целях поддержания правопорядка будут мобилизованы сотрудники различных подразделений МВД", - говорится в заявлении.
Законодательство Грузии защищает право на собрания, демонстрации и выражение мнения, а также определяет формы протеста в целях защиты общественного порядка и безопасности.
Следовательно, правоохранители призвали организаторов митинга выражать протест в пределах, установленных законом, отметив, что любые незаконные действия будут сопровождаться соответствующей правовой реакцией со стороны полиции.
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