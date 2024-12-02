Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси? Заявление МВД Грузии
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
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Всего в ходе последних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии с 28 ноября задержало в административном порядке 224 участника акций протеста у здания парламента в Тбилиси, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа.
Правонарушители задержаны за мелкое хулиганство, а также за сопротивление и неповиновение полиции во время акции протеста, говорится в заявлении ведомства.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В Тбилисский городской суд представлены материалы административных дел 98 человек, из них — дела в отношении 74 человек завершены, 36 человек из 74 были оштрафованы.
Административный арест был применен к 34 гражданам, четверым — сделано замечание. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц.
МВД Грузии также предоставило данные о пострадавших правоохранителях. Только минувшей ночью во время акции протеста пострадал 21 сотрудник ведомства.
"Хотим проинформировать общество о событиях, произошедших 1-2 декабря этого года на проспекте Руставели, недалеко от парламента. В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников митинга минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД", - говорится в заявлении.
У части раненых серьезные травмы головы, лица и тела в разных областях. Всего в ходе недавних акций повреждения получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медучреждениях.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
"Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, в ходе акции некоторые участники неоднократно совершали провокационные действия. Общество наблюдало, как агрессивные группы наносили ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.
Кроме того, поздно ночью участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады из поврежденных вещей и подожгли их.
МВД расследует все преступные действия, совершенные агрессивными группами во время текущих акций протеста, по статьям УК "Повреждение или уничтожение вещи", "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В частности, в рамках расследования сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий предъявили обвинение двум лицам в нападении на полицейских, находящихся при исполнении, и нанесении ущерба вещам путем поджога. Задержанные: 2003 года рождения Г. М. и неоднократно судимый в прошлом Г. М. 2007 года рождения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
Следствие установило, что 29 ноября текущего года во время митинга, проходившего на проспекте Руставели, по улице 9 Апреля, обвиняемый Г. М. в результате стрельбы пиротехникой нанес телесные повреждения сотруднику МВД в различных областях тела. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь.
© photo: SputnikБаррикады. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Баррикады. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Что касается задержанного М. Г., в тот же день второй обвиняемый бросил горящий предмет в здание законодательного органа, в результате чего в одной из комнат здания парламента возник пожар.
В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, обоих обвиняемых задержали в Тбилиси.
"Также доводим до сведения общества, что в рамках текущего расследования по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба их имуществу путем поджога во время выполнения служебных действий задержаны три человека", - говорится в заявлении.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
В МВД продолжается расследование с целью установления и задержания всех лиц, совершивших преступление. Как отметили в ведомстве, за каждым противозаконным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранителей.
"Как известно, и сегодня акции протеста планируются в Тбилиси и других городах Грузии. В районе проводимых акций в целях поддержания правопорядка будут мобилизованы сотрудники различных подразделений МВД", - говорится в заявлении.
Законодательство Грузии защищает право на собрания, демонстрации и выражение мнения, а также определяет формы протеста в целях защиты общественного порядка и безопасности.
Следовательно, правоохранители призвали организаторов митинга выражать протест в пределах, установленных законом, отметив, что любые незаконные действия будут сопровождаться соответствующей правовой реакцией со стороны полиции.
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