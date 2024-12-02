https://sputnik-georgia.ru/20241202/zaderzhan-obvinyaemyy-v-podzhoge-vodometa-u-parlamenta-gruzii-kokteylem-molotova--291211691.html

Задержан обвиняемый в поджоге водомета у парламента Грузии "коктейлем Молотова"

Задержан обвиняемый в поджоге водомета у парламента Грузии "коктейлем Молотова"

Sputnik Грузия

К этому времени за нападение на полицейских и повреждение чужого имущества задержаны четыре человека 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T21:54+0400

2024-12-02T21:54+0400

2024-12-02T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полиция задержала 52-летнего участника акции протеста у парламента Грузии в Тбилиси, который бросил в направлении полицейских "коктейль Молотова" и повредил водомет, говорится в сообщении МВД.Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. "Следствие установило, что обвиняемый 1 декабря текущего года во время акции на проспекте Руставели бросил т. н. "коктейль Молотова" в направлении сотрудников министерства внутренних дел, в результате чего был поврежден находящийся на балансе министерства водомет", - говорится в заявлении. Задержан он был в результате следственных мероприятий в Тбилиси. Расследование ведется по статье УК Грузии "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на семь лет. По данным МВД, по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".МВД: митингующие у парламента Грузии имеют при себе опасные предметы>>К этому времени по этим обвинениям задержаны четыре человека. Следствие для установления и задержания всех совершивших преступления лиц продолжается. МВД отметило, что за всеми противоправными действиями последует соответствующее правовое реагирование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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