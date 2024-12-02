https://sputnik-georgia.ru/20241202/mvd-mitinguyuschie-u-parlamenta-gruzii-imeyut-pri-sebe-opasnye-predmety-291210694.html

МВД: митингующие у парламента Грузии имеют при себе опасные предметы

МВД: митингующие у парламента Грузии имеют при себе опасные предметы

Sputnik Грузия

Митингующие вновь повреждают инфраструктуру и забрасывают силовиков у парламента Грузии камнями и "обстреливают" из пиротехники 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Участники акции протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси повреждают инфраструктуру и при этом имеют при себе представляющие опасность предметы, которые, как и в предыдущие дни, могут быть использованы для насильственных действий, говорится в заявлении МВД. Митингующие вновь забрасывают мобилизованных у парламента Грузии представителей МВД камнями, бутылками, железными предметами и "обстреливают" из пиротехники, а силовики поливают их водой. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года.МВД подчеркнуло, что право на собрания и манифестации, а также право выражения нения защищено законодательством Грузии, так же, как и установлены формы выражения протеста в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. "Предупреждаем участников акции, чьи действия выходят за рамки допустимого законом выражения протеста, чтобы они прекратили противозаконные действия, выражали протест в рамках закона, в противном случае министерство внутренних дел проведет предусмотренные законом соответствующие мероприятия", - сказано в заявлении.Переговоров с оппозицией не будет – премьер Грузии>>Там же отмечено, что за каждым противозаконным действием последует соответствующее реагирование со стороны полиции. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Утром МВД сообщило о 113 пострадавших сотрудниках ведомства и более 200 задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября.К этому времени за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны четыре человека, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны в общей сложности 224 человека.Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси?>>Только минувшей ночью, по данным Минздрава, в клиники доставили 37 человек, из них 12 полицейских.Акции протеста периодически проводятся в разных крупных городах, но главным эпицентром событий все же является столица, а именно территория около парламента Грузии. Днем в разных частях Тбилиси проводятся малочисленные акции, а к 19:00 несогласные с решением властей собираются у парламента.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.В Грузии не будет Майдана – премьер>>Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз