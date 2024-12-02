https://sputnik-georgia.ru/20241202/zaderzhannye-na-aktsiyakh-v-tbilisi-pozhalovalis-ombudsmenu-na-zhestokost-politsii-291206240.html

Задержанные на акциях в Тбилиси пожаловались омбудсмену на жестокость полиции

Задержанные на акциях в Тбилиси пожаловались омбудсмену на жестокость полиции

Sputnik Грузия

Митингующие забрасывали полицию камнями, "обстреливали" из пиротехники, а силовики применяли слезоточивый газ и водометы 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T17:15+0400

2024-12-02T17:15+0400

2024-12-02T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Более 120 задержанных на акциях протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, сказали представителям аппарата Народного защитника Грузии, что стали жертвами бесчеловечного обращения со стороны полиции, заявил омбудсмен Леван Иоселиани на брифинге. Митингующие четыре ночи подряд забрасывали мобилизованных у парламента Грузии представителей МВД камнями, бутылками, железными предметами, "обстреливали" из пиротехники, периодически поджигали здание парламента, а силовики применяли против них перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Только минувшей ночью в клиники доставили 37 человек, из них 12 полицейских.По его словам, работники аппарата Народного защитника Грузии в понедельник также отправились в изоляторы, чтобы встретиться с остальными задержанными. "Хочу, чтобы вы знали, что сотрудники аппарата Народного защитника распределены в масштабах страны, а также есть "горячая линия", и мы призываем всех обращаться на "горячую линию" и предоставлять информацию о нарушениях, которая стала им известна", – сказал Иоселиани. Власти же он призвал "воздерживаться от таких действий" и принять соответствующие меры в отношении нарушителей. Кого и за что задержали на акциях протеста в Тбилиси?>>Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Акции протеста проводятся во всех крупных городах, но главным эпицентром событий все же является столица, а именно территория около парламента Грузии. Днем в разных частях Тбилиси проводятся малочисленные акции, а к 19:00 несогласные с решением властей собираются у парламента. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. В Грузии не будет Майдана – премьер>>Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. МВД, несмотря на многочисленные оскорбления и нападения митингующих на полицию, все эти дни управляло процессами лучше американского и европейского стандартов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. При этом он выразил сожаление по поводу отдельных случаев проявления со стороны полиции жестокости в отношении митингующих и отметил, что все это будет расследовано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, леван иоселиани, парламент грузии, евросоюз, грузия - евросоюз, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, тбилиси