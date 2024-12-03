https://sputnik-georgia.ru/20241203/desyatki-chelovek-postradali-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-minuvshey-nochyu---minzdrav-291220300.html

Десятки человек пострадали на акции протеста в Тбилиси минувшей ночью - Минздрав

Десятки человек пострадали на акции протеста в Тбилиси минувшей ночью - Минздрав

Sputnik Грузия

Жизни пострадавших ничего не угрожает, отметили в Минздраве 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T13:05+0400

2024-12-03T13:05+0400

2024-12-03T13:17+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Бригады скорой помощи 2 декабря доставили в медицинские учреждения 26 человек с акции протеста в Тбилиси: из них 23 - участника акции, трое - представители МВД, сообщил Минздрав Грузии. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Хоть он и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России. Часть пострадавших все еще находится в клиниках под наблюдением врачей, а некоторые уже покинули медучреждения, отметили в ведомстве.Указанные данные включают только количество человек, госпитализированных Центром координации и экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях. Всего, по данным Минздрава Грузии, с пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших.Точное количество задержанных в ночь на 3 декабря пока неизвестно. Ранее МВД Грузии заявило, что по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".По данным обвинениям к этому времени задержаны пять человек.В административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции задержаны были в общей сложности 224 человека.Пятая ночь протестов – центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа>>Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, ираклий кобахидзе, минздрав