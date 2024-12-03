https://sputnik-georgia.ru/20241203/pyataya-noch-protestov---tsentr-tbilisi-v-dymu-ot-pirotekhniki-i-slezotochivogo-gaza-291215527.html

Пятая ночь протестов - центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа

Пятая ночь протестов - центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа

Sputnik Грузия

В настоящее время протестующие рассеяны на проспекте Руставели от Tbilisi Marriott до площади Первой Республики 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T03:26+0400

2024-12-03T03:26+0400

2024-12-03T03:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Несогласные с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС остаются на проспекте Руставели в центре Тбилиси, который окутан дымом от используемой митингующими пиротехники и слезоточивого газа, который спецназ пускает в ответ. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Хоть он и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России. Нынешняя акция протеста традиционно началась в 19:00 у парламента Грузии, но, в отличие от предыдущих дней, сразу переросла в противостояние между демонстрантами и спецназом. Самая активная часть митингующих начала забрасывать камнями, бутылками и другими предметами, а также "обстреливать" пиротехникой мобилизованный у парадного входа в парламент спецназ. Незадолго до начала зачистки территории перед парламентом МВД сделало заявление, в котором говорится, что митингующие имеют при себе представляющие опасность предметы, которые, как и в предыдущие дни, могут быть использованы для насильственных действий.МВД вновь призвало участников акции протестовать в рамках закона и предупредило об ответственности за противоправные действия, но отдельные митингующие продолжили кидать в силовиков камни, бутылки и использовать против них пиротехнику.Если в первые дни эпицентром событий в основном становились боковые улицы, то последние два дня главной мишенью стал фасад здания, который выходит на проспект Руставели. В предыдущие дни участники акции протеста ломали стекла в окнах парламента со стороны боковых улиц и забрасывали туда горящие предметы, в результате чего во многих кабинетах возник пожар. В дальнейшем МВД приняло решение выстраивать там кордон полиции и спецназа и не подпускать митингующих к боковым улицам - 9 Апреля и Чичинадзе. Что касается нынешней акции протеста, спецназ приступил к зачистке проспекта Руставели у парламента намного раньше, чем это было в предыдущие дни. В настоящее время протестующие рассеяны на проспекте Руставели от Tbilisi Marriott до площади Первой Республики. Другая часть митингующих находится на улице Бараташвили, требуя прохода к площади Свободы, от которой до парламента метров 200-250. Дорогу им преградил спецназ со спецтехникой. Эпицентром событий в настоящее время является проспект Руставели. Там людей больше, а среди них и любителей пиротехники. Около театра имени Шота Руставели они устроили баррикады из мусорных баков и опять разожгли костер. Периодически митингующие начинают запускать пиротехнику в направлении силовиков, а те в ответ пускают слезоточивый газ. У всех самых активных участников акции есть противогазы, а у некоторых еще и дождевики, чтобы не промокать, когда в ход идут водометы. В Грузии не будет Майдана – премьер>>По последним данным МВД, в ходе акций протеста начиная с 28 ноября пострадали 113 сотрудников ведомства, из которых несколько пока остаются в клиниках. К этому времени за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны в общей сложности 224 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , тбилиси, мвд грузии, евросоюз