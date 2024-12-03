https://sputnik-georgia.ru/20241203/gosprogramma-po-borbe-s-gepatitom-s-v-gruzii-ne-budet-priostanovlena--glava-minzdrava-291215959.html

Госпрограмма по борьбе с гепатитом С в Грузии не будет приостановлена – глава Минздрава

Госпрограмма по борьбе с гепатитом С в Грузии не будет приостановлена – глава Минздрава

Sputnik Грузия

Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T19:58+0400

2024-12-03T19:58+0400

2024-12-03T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Государственная программа по борьбе с гепатитом С продолжится точно в таком формате, как раньше, а информация о ее приостановлении не соответствует действительности, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе журналистам. После того как Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией за нарушение его главных принципов, в грузинском сегменте Сети появилась информация о скором приостановлении программы по борьбе с гепатитом С. Дорогостоящими медикаментами Грузию с 2015 года обеспечивает американская компания Gilead Sciences. По словам главы ведомства, в последние несколько дней в социальных сетях распространяется информация, которая однозначно лишена какой-либо реальной основы. Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективно на 99%. С 2015 года в Грузии проверились на гепатит С более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Хроническая инфекция подтвердилась у 96 тысяч человек. К группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делает переливание крови или проводит другие медицинские манипуляции, а также те, кто имеет частые и не защищенные половые контакты. Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава >>Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. По имеющимся оценкам, хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и подростков, согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кампания ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, проходила под лозунгом "Одна жизнь. Одна печень". ВОЗ призывает расширять масштабы диагностики и лечения вирусного гепатита и предупреждает, что в случае сохранения нынешних тенденций это заболевание может до 2040 года вызвать больше смертей, чем малярия, туберкулез и ВИЧ вместе взятые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, гепатит c