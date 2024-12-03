https://sputnik-georgia.ru/20241203/kogda-stabiliziruetsya-kurs-lari--prognoz-eksperta-291226738.html
Когда стабилизируется курс лари – прогноз эксперта
Когда стабилизируется курс лари – прогноз эксперта
Sputnik Грузия
Сейчас регулятор не тратит резервы, да и необходимости в этом нет, так как имеет место чистое ажитированное поведение, заявил эксперт 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T21:01+0400
2024-12-03T21:01+0400
2024-12-03T21:01+0400
грузия
новости
экономика
георгий абашишвили
колебание курса лари
национальный банк грузии
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии стабилизируется, как только в стране успокоится политическая ситуация, заявил основатель издания Business Insider Georgia Георгий Абашишвили. На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта за шесть дней обесценилась на 3,8%. Еще 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 3 декабря лари упал до отметки 2,8478 GEL/$1. По словам эксперта, сейчас регулятор не тратит резервы, да и необходимости в этом нет, так как имеет место чистое ажитированное поведение, а валюта свободно торгуется на рынке. "В отличие от предвыборного периода, когда Нацбанк поставлял на рынок иностранную валюту, поскольку в этот период происходила паническая закупка, сейчас такой панической закупки нет, и иностранная валюта не исчезла, потому что поступающие потоки очень велики", - сказал он. Абашишвили считает, что Нацбанк поступает правильно с точки зрения пополнения или продажи резервов. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Уже в ноябре, после нормализации ситуации на валютном рынке, регулятор пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов. Как отметил регулятор, процесс пополнения резервов при прочих равных условиях, когда валютный рынок даст возможность сделать это, продолжится. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Как и ожидалось – эксперт о пополнении Нацбанком Грузии резервов >>Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов. Акции в Грузии начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Международные резервы Нацбанка Грузии снизились до минимума за 28 месяцев >>Как заявила на прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, георгий абашишвили, колебание курса лари, национальный банк грузии, акции протеста
грузия, новости, экономика, георгий абашишвили, колебание курса лари, национальный банк грузии, акции протеста
Когда стабилизируется курс лари – прогноз эксперта
Сейчас регулятор не тратит резервы, да и необходимости в этом нет, так как имеет место чистое ажитированное поведение, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии стабилизируется, как только в стране успокоится политическая ситуация, заявил основатель издания Business Insider Georgia Георгий Абашишвили.
На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта за шесть дней обесценилась на 3,8%. Еще 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 3 декабря лари упал до отметки 2,8478 GEL/$1.
"Хочу призвать граждан не паниковать. Ситуация успокоится. Как только политическая ситуация успокоится, курс лари стабилизируется. Как правило, приток долларов в декабре высок, и эти потоки обеспечат стабильность лари", - заявил Абашишвили в эфире телеканала "Имеди".
По словам эксперта, сейчас регулятор не тратит резервы, да и необходимости в этом нет, так как имеет место чистое ажитированное поведение, а валюта свободно торгуется на рынке.
"В отличие от предвыборного периода, когда Нацбанк поставлял на рынок иностранную валюту, поскольку в этот период происходила паническая закупка, сейчас такой панической закупки нет, и иностранная валюта не исчезла, потому что поступающие потоки очень велики", - сказал он.
Абашишвили считает, что Нацбанк поступает правильно с точки зрения пополнения или продажи резервов.
"Национальный банк и сейчас поступает правильно – когда посчитал нужным, продал резервы. Был период, когда Нацбанк покупал резервы. Иными словами, те резервы, что продавались в ноябре рекордными темпами – резервы на десятки миллионов, Нацбанк начал выкупать. Шел полный процесс накопления резервов – если бы того факта, который мы имеем сейчас, не произошло", - сказал Абашишвили.
Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Уже в ноябре, после нормализации ситуации на валютном рынке, регулятор пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов.
Как отметил регулятор, процесс пополнения резервов при прочих равных условиях, когда валютный рынок даст возможность сделать это, продолжится.
Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.
Акции в Грузии начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Как заявила на прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.
Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.