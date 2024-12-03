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Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов
Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционеров об отмене результатов парламентских выборов 26... 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционеров об отмене результатов парламентских выборов 26 октября.
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новости, грузия, конституция грузии, конституционный суд грузии, политика
Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов
15:34 03.12.2024 (обновлено: 15:35 03.12.2024)
Дополняется
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционеров об отмене результатов парламентских выборов 26 октября.