https://sputnik-georgia.ru/20241203/konstitutsionnyy-sud-gruzii-ne-prinyal-k-rassmotreniyu-iski-ob-otmene-rezultatov-vyborov--291222863.html

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционеров об отмене результатов парламентских выборов 26... 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T15:34+0400

2024-12-03T15:34+0400

2024-12-03T15:35+0400

новости

грузия

конституция грузии

конституционный суд грузии

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305613_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_87f7122c29cbaef929b4bc740ecf78e1.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционеров об отмене результатов парламентских выборов 26 октября.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, конституция грузии, конституционный суд грузии, политика