https://sputnik-georgia.ru/20241202/premer-o-pisme-glavy-missii-obse-vybory-v-gruzii-priznany-spekulyatsii-bezosnovatelny-291209304.html

Премьер о письме главы миссии ОБСЕ: выборы в Грузии признаны, спекуляции безосновательны

Премьер о письме главы миссии ОБСЕ: выборы в Грузии признаны, спекуляции безосновательны

Sputnik Грузия

В письме Паскаля Ализара нет ни слова о том, из-за чего оппозиция и президент требуют аннулирования результатов выборов в Грузии 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T19:31+0400

2024-12-02T19:31+0400

2024-12-02T20:25+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

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обсе

пасе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Письмо главы миссии ОБСЕ Паскаля Ализара министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили о предстоящем сотрудничестве является свидетельством того, что результаты прошедших в стране парламентских выборов признаны, и все спекуляции по этой теме безосновательны, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.Парламентские выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", получив 89 из 150 депутатских мандатов. Прошедшие в парламент четыре оппозиционные силы, поддерживающие их президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты.По его словам, оппозиция начала осуществлять нападки на Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ еще до выборов и продолжает делать это после выборов."Главная причина (нападок – ред.) в том, что БДИПЧ ОБСЕ, которое является главной наблюдательной миссией и наблюдает за нашими выборами, оценило эти выборы как конкурентные", - заявил Кобахидзе.Премьер подчеркнул важность признания парламентских выборов именно от ПА ОБСЕ и наблюдательной миссии ОБСЕ."Это письмо – еще одно подтверждение, что выборы признаны, выборы прошли должным образом, и все спекуляции безосновательны", - заявил Кобахидзе. Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Он также озвучил некоторые оценки Ализара касательно выборов."В письме говорится о том, что эти выборы предложили гражданам широкий выбор, выборы были хорошо администрированы, у кандидатов была возможность свободно проводить кампанию. Еще раз отмечено, что выборы прошли в конкурентных условиях", - сказал Кобахидзе. Премьер озвучил и критику, которая была в письме главы наблюдательной миссии ОБСЕ, представителя ПА ОБСЕ Ализара. "Использован термин "определенные критические замечания" и перечислены вопросы, связанные с давлением на избирателей, финансовым неравенством, ненадлежащим представительством женщин в партийных списках, и другие", - сказал Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что в письме нет ни слова о следе от маркера на обратной стороне бюллетеня, что оппозиция, президент и неправительственные организации называют массовым нарушением принципа тайного голосования и требуют из-за этого аннулирования результатов выборов. Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Президент Грузии внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах 26 октября двух конституционных принципов - всеобщего и тайного голосования. В первом случае Зурабишвили утверждает, что власти, зная об оппозиционном настрое диаспоры, создали препятствия для голосования большинства из них.Во втором случае речь идет о том, что на 2/3 избирательных участков в Грузии не была обеспечена тайна голосования – на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов судов двух инстанций весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.Речь идет об избирательных участках, где использовались электронные технологии - аппараты верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , обсе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024