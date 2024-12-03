https://sputnik-georgia.ru/20241203/mdinaradze-30-zaderzhannykh-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi---inostrantsy-291226438.html

Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы

Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы

Sputnik Грузия

Из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России, заявил депутат 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T19:01+0400

2024-12-03T19:01+0400

2024-12-03T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге. О задержании на акциях протеста в Тбилиси иностранных граждан стало известно 30 ноября из заявления МВД. Лишь за одну ночь было задержано 10 иностранных граждан, из которых восемь оказались россиянами. Среди задержанных – граждане России, США, Великобритании, Нидерландов. По словам исполнительного секретаря правящей партии, среди самых радикальных участников акции протеста, кроме иностранных граждан, также активисты партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Как отметил политик, из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России. Каждый вечер у парламента собираются тысячи человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов >>По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, акции протеста