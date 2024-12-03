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Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы
Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы
Sputnik Грузия
Из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России, заявил депутат 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T19:01+0400
2024-12-03T19:01+0400
2024-12-03T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге. О задержании на акциях протеста в Тбилиси иностранных граждан стало известно 30 ноября из заявления МВД. Лишь за одну ночь было задержано 10 иностранных граждан, из которых восемь оказались россиянами. Среди задержанных – граждане России, США, Великобритании, Нидерландов. По словам исполнительного секретаря правящей партии, среди самых радикальных участников акции протеста, кроме иностранных граждан, также активисты партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Как отметил политик, из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России. Каждый вечер у парламента собираются тысячи человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов >>По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, акции протеста
новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, акции протеста
Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы
19:01 03.12.2024 (обновлено: 19:53 03.12.2024)
Из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге.
О задержании на акциях протеста в Тбилиси иностранных граждан стало известно 30 ноября из заявления МВД. Лишь за одну ночь было задержано 10 иностранных граждан, из которых восемь оказались россиянами.
"Тридцать процентов людей, идентификация которых происходит вовремя и после задержания на акциях в Тбилиси, проходящих на центральных улицах, к нашему удивлению, являются гражданами других стран",- заявил Мдинарадзе.
Среди задержанных – граждане России, США, Великобритании, Нидерландов.
По словам исполнительного секретаря правящей партии, среди самых радикальных участников акции протеста, кроме иностранных граждан, также активисты партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
"Что происходит? Кто-то должен объяснить эту странность. Почему эти иностранные граждане так вспыхнули после нашего решения?"- подчеркнул Мдинарадзе.
Как отметил политик, из 30% иностранных граждан, идентифицированных на акциях протеста после задержания, преобладают граждане России.
Каждый вечер у парламента собираются тысячи человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве.
По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека.
Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.
Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.