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МВД заявило о задержании еще одного метателя "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси
МВД заявило о задержании еще одного метателя "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
В совершении уголовных преступлений на акциях протеста в Тбилиси обвиняются уже пять человек 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T03:51+0400
2024-12-03T03:51+0400
2024-12-03T03:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала 37-летнего участника акции протеста у парламента Грузии в Тбилиси за повреждение водомета брошенным в направлении силовиков "коктейлем Молотова", говорится в сообщении МВД.Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Расследование ведется по статье УК Грузии "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение". Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.МВД заявило, что по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".Пятая ночь протестов - центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа>>По этим обвинениям к этому времени задержаны пять человек.В административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции задержаны были в общей сложности 224 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии, евросоюз
происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии, евросоюз
МВД заявило о задержании еще одного метателя "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси
В совершении уголовных преступлений на акциях протеста в Тбилиси обвиняются уже пять человек
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Полиция задержала 37-летнего участника акции протеста у парламента Грузии в Тбилиси за повреждение водомета брошенным в направлении силовиков "коктейлем Молотова", говорится в сообщении МВД.
Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
"Следствие установило, что обвиняемый 1 декабря текущего года во время акции на проспекте Руставели брошенным в направлении правоохранителей т. н. "коктейлем Молотова" повредил находящийся на балансе министерства водомет", - говорится в заявлении.
Расследование ведется по статье УК Грузии "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение". Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.
МВД заявило, что по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".
По этим обвинениям к этому времени задержаны пять человек.
В административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции задержаны были в общей сложности 224 человека.