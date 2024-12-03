https://sputnik-georgia.ru/20241203/posly-litvy-latvii-i-estonii-vyzvany-v-mid-gruzii-291223616.html

Послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в МИД Грузии

Послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в МИД Грузии

Sputnik Грузия

Прибалтийские страны объяснили введенные санкции ответом на нарушение прав человека в Грузии 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T16:22+0400

2024-12-03T16:22+0400

2024-12-03T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в МИД Грузии из-за решения их властей ввести санкции против основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и всего руководства МВД.Литва, Латвия и Эстония запретили въезд к ним Бидзине Иванишвили, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи, а также главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе, главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе и главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе. Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии. В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста. Самые масштабные из них собираются в Тбилиси, у парламента Грузии. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа.Хоть власти и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России.Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве.По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, литва, латвия, эстония, бидзина иванишвили, вахтанг гомелаури, евросоюз