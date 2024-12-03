https://sputnik-georgia.ru/20241203/premer-prokommentiroval-zayavlenie-prezidenta-gruzii-o-razdache-spetsnazu-amfetamina-291221510.html

Премьер прокомментировал заявление президента Грузии о раздаче спецназу амфетамина

Премьер прокомментировал заявление президента Грузии о раздаче спецназу амфетамина

Sputnik Грузия

Зурабишвили и ведущие оппозиционные партии не признают результатов парламентских выборов 26 октября и требуют проведения новых выборов 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T15:06+0400

2024-12-03T15:06+0400

2024-12-03T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Эмоциональное состояние президента Грузии Саломе Зурабишвили неустойчивое, поэтому ее заявление о том, что спецназ на акциях протеста находится под воздействием амфетамина или другого наркотического вещества, никого не удивило, сказал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге. В интервью France Inter Зурабишвили сказала, что спецназ явно находится под воздействием наркотических веществ, о чем свидетельствует их брутальность. Им раздают амфетамин либо какие-то другие вещества, что обуславливает выдержку на акциях протеста пятую ночь подряд, отметила президент.Он подчеркнул, что все видели, кто в каком состоянии находился на акциях протеста. "Да, полицейские, по ее словам, были под наркотическим опьянением, а совершающие насилие митингующие были совершенно трезвыми. Все видели, кто был трезвым, а кто не был трезвым в эти дни на этих митингах", - сказал Кобахидзе.Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Хоть власти и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России.Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова" и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии>>С пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших на акциях протеста, среди которых участники, журналисты и сотрудники МВД, сообщили в Минздраве.По последним данным, за нападение на полицейских и повреждение вещи путем поджога задержаны пять человек, а за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции во время акции протеста в административном порядке были задержаны по меньшей мере 224 человека.Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, тбилиси, евросоюз