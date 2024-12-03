https://sputnik-georgia.ru/20241203/protestuyuschie-v-tbilisi-ispolzuyut-pirotekhniku-v-kachestve-ognestrelnogo-oruzhiya--deputat-291220774.html

Протестующие в Тбилиси используют пиротехнику в качестве огнестрельного оружия – депутат

Протестующие в Тбилиси используют пиротехнику в качестве огнестрельного оружия – депутат

Sputnik Грузия

Часть протестующих на акциях в Тбилиси "обстреливает" полицию из пиротехники 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T13:44+0400

2024-12-03T13:44+0400

2024-12-03T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Участники акции протеста фактически используют пиротехнику в качестве огнестрельного оружия, от которого уже пострадали полицейские и могут пострадать сами протестующие, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Вице-спикер призвала протестующих выразить свой протест в мирной форме. "Еще раз я хотела бы напомнить всем, кто искренне хочет протестовать против чего-либо, что у каждого есть возможность провести демонстрацию в этой стране. Но это должно оставаться в пределах нормальной формы выражения и иметь мирные цели", - подчеркнула Цилосани. Только накануне на акции протеста в Тбилиси были госпитализированы 26 человек, из них трое - сотрудники МВД. Часть пострадавших остается в больнице. Всего, по данным Минздрава Грузии, с пятницы по вторник в медучреждения были доставлены 147 пострадавших.Точное количество задержанных в ночь на 3 декабря пока неизвестно. Ранее МВД Грузии заявило, что по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".По данным обвинениям к этому времени задержаны пять человек.В административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции задержаны были в общей сложности 224 человека.Пятая ночь протестов – центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа>>Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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