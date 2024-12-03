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В Грузии растет импорт пиротехники: правила для страны
В Грузии растет импорт пиротехники: правила для страны
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T15:04+0400
2024-12-03T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Импорт пиротехники за 10 месяцев 2024 года вырос на 62,1% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в материалах на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Вопрос пиротехники стал особо актуальным на фоне акций протеста, которые проходят 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Согласно данным "Сакстата", в период с 1 января по 31 октября Грузия импортировала 812 тонн пиротехники на сумму 6,3 миллиона долларов. Больше всего пиротехники поступило из Болгарии, Китая, Польши, Чехии и Австрии. Пятая ночь протестов – центр Тбилиси в дыму от пиротехники и слезоточивого газа >>На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним. Парламент еще в прошлом году начал работу над разработкой правил использования пиротехники в Грузии и обсуждают возможные ограничения. Однако депутаты пришли к выводу, что невозможно полностью запретить импорт пиротехники в страну из-за экономических условий и поиски альтернативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", пиротехника, акции протеста
грузия, новости, общество, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", пиротехника, акции протеста
В Грузии растет импорт пиротехники: правила для страны
15:04 03.12.2024 (обновлено: 15:30 03.12.2024)
На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Импорт пиротехники за 10 месяцев 2024 года вырос на 62,1% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в материалах на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Вопрос пиротехники стал особо актуальным на фоне акций протеста, которые проходят 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Согласно данным "Сакстата", в период с 1 января по 31 октября Грузия импортировала 812 тонн пиротехники на сумму 6,3 миллиона долларов. Больше всего пиротехники поступило из Болгарии, Китая, Польши, Чехии и Австрии.
На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним.
Парламент еще в прошлом году начал работу над разработкой правил использования пиротехники в Грузии и обсуждают возможные ограничения. Однако депутаты пришли к выводу, что невозможно полностью запретить импорт пиротехники в страну из-за экономических условий и поиски альтернативы.