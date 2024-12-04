https://sputnik-georgia.ru/20241204/amputatsiya-paltsev-i-ozhogi-litsa---travmatolog-rasskazal-ob-opasnosti-pirotekhniki-291237312.html

Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники

Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники

Sputnik Грузия

Участники акций протеста в Тбилиси систематически "обстреливают" полицию из пиротехники 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T12:37+0400

2024-12-04T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неправильное использование пиротехники может привести к очень серьезным последствиям – страшным ожогам лица, повреждению глаз и ампутации пальцев, рассказал в беседе со Sputnik Грузия врач-травматолог Георгий Качарава. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются тысячи протестующих. Они забрасывают силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливают" из пиротехники. Причина акций – заявление властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года.По его словам, за годы практики были случаи, когда у несовершеннолетних наблюдался травматический шок из-за обширных ушибленно-рваных ран после использования петард, так называемых "бомбочек" или салютов. Он отметил, что нередки термические ожоги лица 2-й и 3-й степени. "Если вы получите ожог, то, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Обязательно обратитесь к врачу. Существует опасность занесения инфекции. Если нет под рукой чистой ткани, то можно использовать стерильный бинт, чтобы не усугубить ситуацию", - сказал доктор. Протестующие в Тбилиси используют пиротехнику в качестве огнестрельного оружия – депутат>>Возможны потеря сознания и судороги, в зависимости от мощности пиротехники, заявил врач. Поэтому очень важно пострадавшему в момент происшествия не находиться одному, отметил он. Всего, по данным Минздрава Грузии, с пятницы по среду в медучреждения были доставлены 162 пострадавших, находящихся на месте проведения акций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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