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Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники
Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники
Sputnik Грузия
Участники акций протеста в Тбилиси систематически "обстреливают" полицию из пиротехники 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T12:37+0400
2024-12-04T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неправильное использование пиротехники может привести к очень серьезным последствиям – страшным ожогам лица, повреждению глаз и ампутации пальцев, рассказал в беседе со Sputnik Грузия врач-травматолог Георгий Качарава. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются тысячи протестующих. Они забрасывают силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливают" из пиротехники. Причина акций – заявление властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года.По его словам, за годы практики были случаи, когда у несовершеннолетних наблюдался травматический шок из-за обширных ушибленно-рваных ран после использования петард, так называемых "бомбочек" или салютов. Он отметил, что нередки термические ожоги лица 2-й и 3-й степени. "Если вы получите ожог, то, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Обязательно обратитесь к врачу. Существует опасность занесения инфекции. Если нет под рукой чистой ткани, то можно использовать стерильный бинт, чтобы не усугубить ситуацию", - сказал доктор. Протестующие в Тбилиси используют пиротехнику в качестве огнестрельного оружия – депутат>>Возможны потеря сознания и судороги, в зависимости от мощности пиротехники, заявил врач. Поэтому очень важно пострадавшему в момент происшествия не находиться одному, отметил он. Всего, по данным Минздрава Грузии, с пятницы по среду в медучреждения были доставлены 162 пострадавших, находящихся на месте проведения акций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ампутация пальцев и ожоги лица – травматолог рассказал об опасности пиротехники
12:37 04.12.2024 (обновлено: 12:58 04.12.2024)
Участники акций протеста в Тбилиси систематически "обстреливают" полицию из пиротехники
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неправильное использование пиротехники может привести к очень серьезным последствиям – страшным ожогам лица, повреждению глаз и ампутации пальцев, рассказал в беседе со Sputnik Грузия врач-травматолог Георгий Качарава.
Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются тысячи протестующих. Они забрасывают силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливают" из пиротехники. Причина акций – заявление властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года.
"Наиболее уязвимы, конечно, руки и лицо, также могут загореться волосы. Такие травмы получают из-за неправильного обращения с пиротехникой. Я с тревогой смотрю на происходящее на проспекте Руставели, когда салюты и петарды запускают прямо друг в друга", - рассказал Качарава.
По его словам, за годы практики были случаи, когда у несовершеннолетних наблюдался травматический шок из-за обширных ушибленно-рваных ран после использования петард, так называемых "бомбочек" или салютов.
"Особенно осторожными нужно быть подросткам, детям, которые не задумываются о безопасности или качестве пиротехники. Был случай, когда ребенку пришлось ампутировать три пальца на левой руке. У него также было повреждено глазное яблоко", - рассказал врач.
Он отметил, что нередки термические ожоги лица 2-й и 3-й степени.
"Если вы получите ожог, то, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Обязательно обратитесь к врачу. Существует опасность занесения инфекции. Если нет под рукой чистой ткани, то можно использовать стерильный бинт, чтобы не усугубить ситуацию", - сказал доктор.
Возможны потеря сознания и судороги, в зависимости от мощности пиротехники, заявил врач. Поэтому очень важно пострадавшему в момент происшествия не находиться одному, отметил он.
Всего, по данным Минздрава Грузии, с пятницы по среду в медучреждения были доставлены 162 пострадавших, находящихся на месте проведения акций.