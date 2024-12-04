https://sputnik-georgia.ru/20241204/kolebaniya-kursa-lari-kratkosrochnye--natsbank-gruzii-291247024.html

Колебания курса лари краткосрочные – Нацбанк Грузии

Колебания курса лари краткосрочные – Нацбанк Грузии

Sputnik Грузия

На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта за шесть дней обесценилась на 4,8% 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T20:20+0400

2024-12-04T20:20+0400

2024-12-04T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Колебания курса лари обусловлены текущими событиями, а валютный рынок в перспективе сохранит стабильность, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта за шесть дней обесценилась на 4,8%. Еще 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Уже в ноябре, после нормализации ситуации на валютном рынке, регулятор пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов. Как отметил регулятор, процесс пополнения резервов при прочих равных условиях, когда валютный рынок даст возможность сделать это, продолжится. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Когда стабилизируется курс лари – прогноз эксперта >> Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Акции в Грузии начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Международные резервы Нацбанка Грузии снизились до минимума за 28 месяцев >> Как заявила на прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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