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Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова"
Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова"
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиция во время обысков в офисах оппозиционных партий и задержанных за организацию, руководство или участие в групповом насилии... 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T20:23+0400
2024-12-04T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиция во время обысков в офисах оппозиционных партий и задержанных за организацию, руководство или участие в групповом насилии изъяла большое количество пиротехники, противогазы, "коктейли Молотова", компьютеры и другие предметы, заявил глава департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Следственные мероприятия ведутся в офисах движения "Джиутеби", партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение".По его словам, МВД в рамках расследования дела об организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям на постановления суда с утра 4 декабря начало проводить следственные мероприятия в Тбилиси и регионах. К этому времени за организацию, руководство или участие в групповом насилии задержаны семь человек, которым грозит до 9 лет тюрьмы. В виду неотложной необходимости, по словам Купатадзе, были проведены обыски в домах шести человек. Параллельно продолжается расследование дела о совершении насильственными группами преступлений в ходе акций протеста. Следствие идет по двум статьям УК Грузии - "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".По этому делу задержаны шесть человек. Им грозит до семи лет тюрьмы. Двое из них, 52-летний Д. Л. и 37-летний Т. З., обвиняются в том, что 1 декабря во время акции протеста на проспекте Руставели они бросили "коктейли Молотова" в направлении силовиков, в результате чего был поврежден находящийся на балансе министерства водомет.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм&gt;&gt;За нападение на полицейского при исполнении и повреждение вещи путем поджога задержан 21-летний Г. М., который в прошлом был судим. Следствие утверждает, что он бросил в здание парламента подожженный предмет, в результате чего в одной из комнат возник пожар.Среди задержанных есть и несовершеннолетний. В частности, 17-летний М. Г. обвиняется в том, что стрельбой из пиротехники нанес находящемуся на улице 9 Апреля сотруднику МВД ряд телесных повреждений.Кроме того, задержан в прошлом судимый за кражу, попытку кражи и незаконное приобретение и хранение наркотиков, а ныне отбывающий условный срок наказания 27-летний А. М.А. М., который является членом одной из партий, 29 ноября во время акции протеста на проспекте Руставели поджог блок питания и электропровода видеокамер Центра по управлению общественной безопасностью "112", которые были закреплены на столбе здания парламента, вследствие чего повредил и вывел из строя эти устройства, заявили в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, теймураз купатадзе, единое национальное движение, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, теймураз купатадзе, единое национальное движение, мвд грузии

Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова"

20:23 04.12.2024 (обновлено: 20:35 04.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция в ходе акции протеста у здания парламента
Патрульная полиция в ходе акции протеста у здания парламента - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиция во время обысков в офисах оппозиционных партий и задержанных за организацию, руководство или участие в групповом насилии изъяла большое количество пиротехники, противогазы, "коктейли Молотова", компьютеры и другие предметы, заявил глава департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.
"Во время обысков в офисах и личного обыска задержанных изъяли каски, противогазы, большое количество пиротехники, устройства электропередачи, компьютерную технику, "коктейли Молотова", краски, разные жидкости, по которым назначены экспертизы", - сказал Купатадзе.
Следственные мероприятия ведутся в офисах движения "Джиутеби", партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
По его словам, МВД в рамках расследования дела об организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям на постановления суда с утра 4 декабря начало проводить следственные мероприятия в Тбилиси и регионах.
К этому времени за организацию, руководство или участие в групповом насилии задержаны семь человек, которым грозит до 9 лет тюрьмы.
В виду неотложной необходимости, по словам Купатадзе, были проведены обыски в домах шести человек.
Параллельно продолжается расследование дела о совершении насильственными группами преступлений в ходе акций протеста. Следствие идет по двум статьям УК Грузии - "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".
По этому делу задержаны шесть человек. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Двое из них, 52-летний Д. Л. и 37-летний Т. З., обвиняются в том, что 1 декабря во время акции протеста на проспекте Руставели они бросили "коктейли Молотова" в направлении силовиков, в результате чего был поврежден находящийся на балансе министерства водомет.
Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>
За нападение на полицейского при исполнении и повреждение вещи путем поджога задержан 21-летний Г. М., который в прошлом был судим. Следствие утверждает, что он бросил в здание парламента подожженный предмет, в результате чего в одной из комнат возник пожар.
Среди задержанных есть и несовершеннолетний. В частности, 17-летний М. Г. обвиняется в том, что стрельбой из пиротехники нанес находящемуся на улице 9 Апреля сотруднику МВД ряд телесных повреждений.
Кроме того, задержан в прошлом судимый за кражу, попытку кражи и незаконное приобретение и хранение наркотиков, а ныне отбывающий условный срок наказания 27-летний А. М.
А. М., который является членом одной из партий, 29 ноября во время акции протеста на проспекте Руставели поджог блок питания и электропровода видеокамер Центра по управлению общественной безопасностью "112", которые были закреплены на столбе здания парламента, вследствие чего повредил и вывел из строя эти устройства, заявили в МВД.
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