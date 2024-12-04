https://sputnik-georgia.ru/20241204/premer-vovlechenie-detey-v-zhestokie-aktsii-protesta-v-tbilisi---liberalnyy-fashizm-291243518.html

Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм

Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм

Sputnik Грузия

Президент, оппозиция и оппозиционные СМИ показывают свое лицо, заявил Кобахидзе 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T17:10+0400

2024-12-04T17:10+0400

2024-12-04T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Вовлечение детей и подростков в насильственные акции протеста в Тбилиси, что поощряется президентом Саломе Зурабишвили и "радикальной оппозицией", является аморальным поведением и либеральным фашизмом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.При этом он задал вопрос – кто берет на себя ответственность за происходящее?"Это не нужно оценивать, реагировать? Наоборот, единственное, что мы видим с другой стороны, это поощряющие заявления, что является продолжением либерального фашизма. В это включилась вся радикальная оппозиция, все их СМИ, включилась Саломе Зурабишвили", – сказал Кобахидзе.Он отметил, что подобным поведением президент, оппозиция и оппозиционные СМИ показывают свое лицо. "Это обычный либеральный фашизм. Когда вовлекаешь детей не только в политику, но и прямо вовлекаешь в насилие, это – фашизм и ничто другое, совершенно аморальное поведение", – подчеркнул премьер. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы, включиться в протестное движение.Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламент грузии, мвд грузии