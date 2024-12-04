https://sputnik-georgia.ru/20241204/spetsnaz-vytesnil-mitinguyuschikh-s-territorii-u-parlamenta-gruzii---aktsiya-prodolzhaetsya-291231951.html

Спецназ вытеснил митингующих с территории у парламента Грузии – акция продолжается

Спецназ вытеснил митингующих с территории у парламента Грузии – акция продолжается

Sputnik Грузия

Митингующие продолжают "обстреливать" спецназ пиротехникой и бросать в них различные попавшиеся под руку предметы 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T00:18+0400

2024-12-04T00:18+0400

2024-12-04T02:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Спецназ вытеснил с территории у парламента Грузии митингующих, "обстреливающих" в течение нескольких часов здание законодательного органа и силовиков из пиротехники.Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В настоящее время, как и в предыдущие дни, вытесненные с территории напротив парламента участники акции протеста переместились к театру имени Шота Руставели и начали возводить баррикады из электросамокатов, мусорных баков и других предметов, которые они находят неподалеку. Митингующие продолжают "обстреливать" спецназ пиротехникой и бросать в них различные попавшиеся под руку предметы, а те в ответ пускают слезоточивый газ. На месте была произведена серия задержаний. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.МВД: на акциях в Тбилиси пострадали 143 полицейских>>Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, евросоюз, парламент грузии