https://sputnik-georgia.ru/20241203/mvd-na-aktsiyakh-v-tbilisi-postradali-143-politseyskikh-291228883.html

МВД: на акциях в Тбилиси пострадали 143 полицейских

МВД: на акциях в Тбилиси пострадали 143 полицейских

Sputnik Грузия

К этому времени в общей сложности были задержаны 298 участников акций протеста в центре Тбилиси 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Разные тяжелые повреждения в результате насильственных действий отдельных групп митингующих у парламента Грузии в Тбилиси за последние дни получили 143 сотрудника МВД Грузии, заявил замминистра Александр Дарахвелидзе. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями, бутылками, железными и другими предметами, а также "коктейлем Молотова", и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.За совершение уголовного преступления задержаны пять человек. Следствие в этом направлении ведется по двум статьям УК Грузии - "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".Замминистра коротко рассказал о каждом задержанном. Двое из них, 52-летний Д. Л. и 37-летний Т. З., обвиняются в том, что 1 декабря во время акции протеста на проспекте Руставели они бросили "коктейли Молотова" в направлении силовиков, в результате чего был поврежден находящийся на балансе министерства водомет. За нападение на полицейского при исполнении и повреждение вещи путем поджога задержан 21-летний Г. М., который в прошлом был судим. Следствие утверждает, что он бросил в здание парламента подожженный предмет, в результате чего в одной из комнат возник пожар. Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы>>Среди задержанных есть и несовершеннолетний. В частности, 17-летний М. Г. обвиняется в том, что стрельбой из пиротехники нанес находящемуся на улице 9 Апреля сотруднику МВД ряд телесных повреждений.Кроме того, задержан в прошлом судимый за кражу, попытку кражи и незаконное приобретение и хранение наркотиков, а ныне отбывающий условный срок наказания 27-летний А. М. А. М., который является членом одной из партий, 29 ноября во время акции протеста на проспекте Руставели поджог блок питания и электропровода видеокамер Центра по управлению общественной безопасностью "112", которые были закреплены на столбе здания парламента, вследствие чего повредил и вывел из строя эти устройства, сказал Дарахвелидзе.Всем им грозит до 7 лет тюрьмы. По его словам, расследование по делу о нападении на полицейских и повреждение вещи продолжается в целях установления других совершавших противоправные действия лиц и их задержания. К этому времени в административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции в общей сложности были задержаны 293 человека. В суд уже поступили материалы дел 108 из них, и в 89 случаях административное делопроизводство завершено. В частности, 43 задержанных были оштрафованы, 41 – помещен в административное заключение, а пятеро получили замечание. "Еще раз призываем участников и организаторов акции выражать протест в рамках закона. Еще раз отмечаю, что за каждым противозаконным действием со стороны полиции последует соответствующее правовое реагирование", - заявил Дарахвелидзе.Почему Конституционный суд Грузии не стал рассматривать иски об отмене результатов выборов>>Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, парламент грузии, евросоюз, мвд грузии