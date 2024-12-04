https://sputnik-georgia.ru/20241204/zakharova-zurabishvili--chelovek-bez-uma-ili-bez-serdtsa-esli-prizyvaet-detey-protestovat-291243321.html

Захарова: Зурабишвили – человек без ума или без сердца, если призывает детей протестовать

Захарова: Зурабишвили – человек без ума или без сердца, если призывает детей протестовать

Sputnik Грузия

Полномочия Зурабишвили как президента истекают через полторы недели, так что правовую оценку ее деятельности должны давать компетентные органы Грузии, заявила... 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T18:28+0400

2024-12-04T18:28+0400

2024-12-04T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к протестам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Зурабишвили через соцсети призвала школьников присоединиться к антиправительственным протестам. Осудила этот призыв Патриархия Грузинской православной церкви, назвав поступок президента крайне тревожным. Ранее МВД Грузии выступило категорически против присутствия несовершеннолетних на акциях протеста.По ее словам, полномочия Зурабишвили как президента истекают через полторы недели, и Россия исходит из того, что правовую оценку ее деятельности должны давать компетентные органы Грузии. "На мой взгляд, эта ситуация, как лакмусовая бумажка, проявила все лицемерие и все двойные стандарты того же самого Запада при оценке различных событий в той или иной стране: внутриполитических событий, электоральных циклов, принятия каких-либо важных законов, законопроектов, вот эта ситуация высветила то, что у Запада нет никакого стандарта, кроме одного, того самого, который они и называют правилом, на котором и хотя построить мир – правилом и стандартом того, что только они обладают полномочиями судить о делах других, а другим они в этом отказали", – заключила Захарова. Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Захарова>>Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, мид россии, грузинская православная церковь, мария захарова, саломе зурабишвили , тбилиси, новости, грузия, общество, политика