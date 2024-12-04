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Россия готова к нормализации отношений с Грузией – Захарова
Россия готова к нормализации отношений с Грузией – Захарова
Sputnik Грузия
В России не исключают дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия готова продолжать процесс нормализации отношений с Грузией – Лавров>>В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, зураб абашидзе, григорий карасин, мария захарова, совет федерации рф, грузино-российские отношения
Россия готова к нормализации отношений с Грузией – Захарова
16:31 04.12.2024 (обновлено: 17:51 04.12.2024)
В России не исключают дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - цитирует Захарову РИА Новости.
На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.