https://sputnik-georgia.ru/20241204/rossiya-gotova-k-normalizatsii-otnosheniy-s-gruziey---zakharova-291242160.html

Россия готова к нормализации отношений с Грузией – Захарова

Россия готова к нормализации отношений с Грузией – Захарова

Sputnik Грузия

В России не исключают дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T16:31+0400

2024-12-04T16:31+0400

2024-12-04T17:51+0400

россия

грузия

новости

зураб абашидзе

григорий карасин

мария захарова

совет федерации рф

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271952890_0:143:3108:1891_1920x0_80_0_0_f2617dbcb3329425ef2df342fef81c52.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия готова продолжать процесс нормализации отношений с Грузией – Лавров>>В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, зураб абашидзе, григорий карасин, мария захарова, совет федерации рф, грузино-российские отношения