https://sputnik-georgia.ru/20241205/gensek-oon-prokommentiroval-sobytiya-v-gruzii-291256139.html

Генсек ООН прокомментировал события в Грузии

Генсек ООН прокомментировал события в Грузии

Sputnik Грузия

ООН с беспокойством следят за развитием событий в Грузии 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T14:11+0400

2024-12-05T14:11+0400

2024-12-05T14:27+0400

новости

политика

грузия

саломе зурабишвили

антониу гутерриш

ираклий кобахидзе

сгб

оон

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250707874_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_5950abe0cce41e690125b27b10fd49de.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны в Грузии воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию, и призвал стремиться к преодолению разногласий путем диалога, заявил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик, говоря об акциях протеста в Грузии.Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ. По его словам, в ООН с беспокойством следят за развитием событий в Грузии и подчеркивают важность уважения свободы выражения мнений и мирных собраний. Он подчеркнул, что все сообщения о нарушениях прав человека должны быть расследованы "оперативно и совершенно прозрачно". Лидеры ведущих оппозиционных партий и поддерживающая их президент Грузии Саломе Зурабишвили говорят, что это спецназ провоцирует митингующих, которые совершенно законно протестуют против действий "нелегитимных властей". Захарова: Зурабишвили – человек без ума или без сердца, если призывает детей протестовать>>В понедельник Зурабишвили заявила, что силовикам раздают амфетамин либо какие-то другие наркотики, что обуславливает их выдержку на акциях протеста уже которую ночь подряд. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что неустойчивое эмоциональное состояние Зурабишвили связано с тем, что ее президентский срок подошел к концу. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться. Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России. Как заявила на днях Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, саломе зурабишвили , антониу гутерриш, ираклий кобахидзе, сгб, оон, тбилиси