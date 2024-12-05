https://sputnik-georgia.ru/20241205/mvd-gruzii-oproverglo-informatsiyu-o-massovom-uvolnenii-sotrudnikov-291262207.html

МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников

МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников

Sputnik Грузия

Целенаправленное предоставление ложной и непроверенной информации некоторыми СМИ и членами политических групп служит подрыву имиджа МВД в обществе 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Информация о том, что сотрудники ряда департаментов министерства внутренних дел Грузии покидают свои должности не соответствует действительности и является попыткой дискредитации ведомства, говорится в распространенном заявлении. Оппозиционные СМИ на фоне акций протеста сообщили о массовом увольнении сотрудников МВД Грузии по причине несогласия с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Власти пояснили, что это не отказ от евроинтеграции, а лишь пресечение использования темы переговоров для шантажа, но оппозиция продолжает обвинять их в смене прозападного курса.Там же отмечено, что целенаправленное распространение некоторыми СМИ и членами политических групп ложной и непроверенной информации служит подрыву имиджа МВД в обществе как государственного института. В МВД подтвердили только один факт отставки. "В связи с распространенной вчера информацией сообщаем, что сотрудник МВД, глава управления оперативного планирования департамента особых поручений Ираклий Шаишмелашвили обратился к министру внутренних дел с личным рапортом об увольнении", – говорится в сообщении. Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы >>Как написал Шаишмелашвили в Сети, причина ухода – семейные обстоятельства. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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