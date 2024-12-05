https://sputnik-georgia.ru/20241205/rassledovanie-narusheniy-na-aktsiyakh-v-tbilisi--dannye-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-291258603.html

Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы

Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы

Sputnik Грузия

С начала расследования в следственном органе, изоляторах временного содержания и медицинских учреждениях были опрошены 140 человек, в том числе пять... 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T16:28+0400

2024-12-05T16:28+0400

2024-12-05T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Специальную следственную службу с начала расследования поступили сообщения о нарушении прав 319 человек в ходе акций протеста в Тбилиси, 140 человек были опрошены, а 42 прошли медицинскую экспертизу, говорится в сообщении на сайте ведомства. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Как отмечено в сообщении ведомства, Специальная следственная служба активно ведет расследование по фактам превышения служебных полномочий в отношении участников акций протеста в Тбилиси в ноябре и декабре 2024 года, и незаконного воспрепятствования журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности. У терроризма нет возраста и пола – Хидирбегишвили о форме протеста в Грузии >>С помощью "горячей линии", а также из аппарата Народного защитника, медиа-омбудсмена и изоляторов временного содержания, служба получила сообщения о фактах нарушения прав 319 человек, среди которых как участники акции, так и представители СМИ. По данным службы, с начала расследования в следственном органе, изоляторах временного содержания и медицинских учреждениях были опрошены 140 человек, в том числе пять журналистов, а 42 гражданина прошли медицинскую экспертизу. С целью получения доказательств был проведен осмотр места происшествия в различных локациях, в ходе которого были идентифицированы камеры видеонаблюдения, представляющие интерес для следствия. Изучение и анализ сотен многочасовых телепрограмм в общедоступном интернет-пространстве ведется непрерывно. Из Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи запрошена информацию о тех сотрудников группы скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пострадавшим на акции. Из клиники запрошена информацию о медицинской документации лиц, которым была оказана амбулаторная или стационарная медицинская помощь после получения травм во время акции протеста в ноябре и декабре 2024 года. Для допроса сотрудников правоохранительных органов в департаменте временного содержания под стражей МВД ведется сбор протоколов административного задержания и составленных медицинских документаций. Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси - либеральный фашизм>>"Всем лицам сообщающим о нарушениях их прав сотрудниками правоохранительных органов и их адвокатам защиты. Служба дает возможность получить доступ к уголовным делам и ознакомиться с материалами дела", – отмечено в сообщении. Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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