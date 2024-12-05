https://sputnik-georgia.ru/20241205/nikakikh-ogranicheniy-na-konvertatsiyu-depozitov-v-gruzii-ne-vvoditsya--natsbank-291247643.html

Никаких ограничений на конвертацию депозитов в Грузии не вводится – Нацбанк

Никаких ограничений на конвертацию депозитов в Грузии не вводится – Нацбанк

Sputnik Грузия

Паника поднялась после публикации в соцсети Георгия Эсакия о том, что обесценивание лари повлечет за собой ограничения 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T09:01+0400

2024-12-05T09:01+0400

2024-12-05T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк не вводит никаких ограничений на конвертацию депозитов в иностранную валюту, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >> Паника в соцсетях поднялась после поста сотрудника парламента Георгия Эсакия о том, что обесценивание лари повлечет за собой ограничения, в том числе на депозиты в иностранной валюте, чтобы сохранить стабильность. Позже он пояснил, что это его личное мнение, а не официальное решение. Нацбанк призвал общественность воздержаться от распространения ложной информации. "Это создает безосновательную панику и угрожает финансовому сектору", – говорится в заявлении регулятора. По данным Нацбанка, банковский сектор стабилен, и у коммерческих банков достаточно средств, чтобы справиться с кризисом. Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки также могут воспользоваться кредитами международных институтов или инструментами Нацбанка. На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта за шесть дней обесценилась на 3,8%. Еще 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 3 декабря лари упал до отметки 2,8478 GEL/$1. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Уже в ноябре, после нормализации ситуации на валютном рынке, регулятор пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов. Как отметил регулятор, процесс пополнения резервов при прочих равных условиях, когда валютный рынок даст возможность сделать это, продолжится. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Как и ожидалось – эксперт о пополнении Нацбанком Грузии резервов >> Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Акции в Грузии начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Международные резервы Нацбанка Грузии снизились до минимума за 28 месяцев >>Как заявила на прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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