https://sputnik-georgia.ru/20241205/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-vlastey-gruzii-291254755.html

Украина ввела санкции против властей Грузии

Украина ввела санкции против властей Грузии

Sputnik Грузия

По словам президента Украины, санкции введены против той части грузинского правительства, которая торгует интересами Грузии 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T13:20+0400

2024-12-05T13:20+0400

2024-12-05T15:00+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это санкции против той части грузинского правительства, которая торгует интересами Грузии. "Я подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях… Мы призываем Европу, Америку и всех в мире сделать то же самое – действовать одинаково и принципиально!" – заявил Зеленский в видеообращении. В документе говорится о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. В санкционный список Украины попали: Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия