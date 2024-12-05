Украина ввела санкции против властей Грузии
13:20 05.12.2024 (обновлено: 15:00 05.12.2024)
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid/
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По словам президента Украины, санкции введены против той части грузинского правительства, которая торгует интересами Грузии
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это санкции против той части грузинского правительства, которая торгует интересами Грузии.
"Я подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях… Мы призываем Европу, Америку и всех в мире сделать то же самое – действовать одинаково и принципиально!" – заявил Зеленский в видеообращении.
В документе говорится о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. В санкционный список Украины попали:
Бидзина Иванишвили – почетный председатель, основатель правящей партии "Грузинская мечта"
Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии
Григол Лилуашвили – руководитель Службы госбезопасности Грузии
Каха Каладзе – мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта"
Михаил Чинчаладзе – председатель Тбилисского апелляционного суда
Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта"
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии
Отар Парцхаладзе – бизнесмен, бывший Генпрокурор Грузии
Ираклий Рухадзе – владелец телеканала "Имеди"
Леван Мурусидзе – судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции
Виктор Джапаридзе – член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии
Дмитрий Самхарадзе – депутат парламента Грузии
Георгий (Гога) Хаиндрава – кинорежиссер
Георгий Кобахидзе – политик, отец премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе
Звиад Шаламберидзе – депутат парламента Грузии
Шалва Тадумадзе – заместитель председателя Верховного суда
Тея Цулукиани – экс-министр культуры, депутат парламента Грузии
Ираклий Карселадзе – министр инфраструктуры и регионального развития Грузии
Каха Бекаури – глава Национальной комиссии по коммуникациям
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.