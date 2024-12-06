https://sputnik-georgia.ru/20241206/chego-ne-uchla-oppozitsiya-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-291270734.html

Чего не учла оппозиция на акциях протеста в Тбилиси?

Чего не учла оппозиция на акциях протеста в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Радикальную оппозицию финансируют и подпитывают политические партии из-за рубежа, отметил депутат 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T12:54+0400

2024-12-06T12:54+0400

2024-12-06T13:16+0400

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гурам мачарашвили

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Финансируемая из-за рубежа оппозиция за последние дни попыталась устроить в Грузии т. н. Майдан, однако они не смогли учесть, что Грузия – состоявшееся государство, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. На сегодня митинги носят мирный характер, потому что полиция изъяла из офисов политических партий пиротехнику и другие предметы, которые, по словам Мачарашвили, должны были использоваться на акциях. "Радикальную оппозицию финансируют и подпитывают политические партии из-за рубежа. Иначе почему вчера и сегодня не применялась пиротехника, не пострадали полицейские, не бросались бутылки с зажигательной смесью? Потому что их убрали из офисов партий и сейчас эти процессы стали более или менее мирными", – отметил Мачарашвили. Полиция задержала еще пять человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, гурам мачарашвили, "сила народа"