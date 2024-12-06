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Полиция задержала еще пять человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси

Полиция задержала еще пять человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

Всего в уголовном порядке задержаны 23 человека, из них девятерым уже предъявлены обвинения 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T00:08+0400

2024-12-06T00:08+0400

2024-12-06T00:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Криминальная полиция задержала пятерых человек за организацию, руководство и участие в групповом насилии, а также публичные призывы к насильственным действиям в ходе акций протеста в Тбилиси. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.Во время обыска обвиняемых и их домов в виде вещественных доказательств были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, военная одежда и противогазы.Задержания были произведены в Тбилиси и регионе Имерети. Всем им грозит до девяти лет тюрьмы.Среди задержанных, по данным СМИ, актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цхададзе, который 3 декабря явился в одну из школ с рупором и начал призывать детей выходить из классов. Днем ранее поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в соцсети, что настало время, чтобы школы вслед за университетами выразили солидарность акциям протеста по всей стране.Кроме того, в рамках расследования, в связи с неотложной необходимостью, обыски были произведены в жилье четырех человек в Тбилиси. Оттуда были изъяты огнестрельные оружия, крупная сумма денег, карты памяти и компьютерная техника. Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки - омбудсмен>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.Прокуратура уже предъявила обвинения девятерым из них, а именно в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва девятерым задержанным. "Поведенное министерством внутренних дел расследование показало, что во время проведения на проспекте Руставели в Тбилиси акции обвиняемые организовали и приняли участие в групповом насилии, в результате чего был нанесен вред здоровью не одного лица", - сказано в сообщении прокуратуры.Там же отмечено, что повреждено было имущество как физических, так и юридических лиц, а также находящаяся на балансе мэрии Тбилиси инфраструктура. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, имерети, саломе зурабишвили , мвд грузии