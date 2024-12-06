https://sputnik-georgia.ru/20241206/gruzinskaya-partiya-vyrazila-protest-po-povodu-sanktsiy-ukrainy-protiv-vlastey-gruzii-291273109.html

Грузинская партия выразила протест по поводу санкций Украины против властей Грузии

Грузинская партия выразила протест по поводу санкций Украины против властей Грузии

Sputnik Грузия

За последние два с половиной года мы не раз слышали оскорбительные заявления представителей украинских властей заявили в партии 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T15:05+0400

2024-12-06T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Партия "Солидарность во имя мира" выражает сожаление и протест по поводу решения президента Украины Зеленского в связи с введением санкций в адрес высшего руководства Грузии, говорится в заявлении партии. Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. В документе отмечается, что с первых дней СВО Грузия максимально поддерживала народ Украины, и десятки тысяч украинцев нашли убежище в Грузии. "Удивительно, что президент, который развязал войну и поставил Украину под угрозу распада, находит время с подачи своих западных кураторов, чтобы еще раз оскорбить нас и поставить под сомнение дружеские отношения наших народов. За последние два с половиной года мы не раз слышали оскорбительные заявления представителей украинских властей, но несмотря на это продолжали поддерживать беженцев из Украины", – говорится в заявлении. В партии "Солидарность во имя мира" выразили надежду, что "необдуманные и провокационные поступки Зеленского и его правительства" не повлияют на отношения между нашими странами.Отношения Грузии и УкраиныИ так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины.Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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