https://sputnik-georgia.ru/20241206/imitatsiya-voyny-i-popytka-ustroit-maydan-v-gruzii-provalilas--premer-291276711.html

Имитация войны и попытка устроить Майдан в Грузии провалилась – премьер

Имитация войны и попытка устроить Майдан в Грузии провалилась – премьер

Sputnik Грузия

За прошедшие четыре года в Грузии было четыре попытки устроить Майдан, отметил премьер 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T19:32+0400

2024-12-06T19:32+0400

2024-12-06T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Государство пропорционально и соответствующим образом ответило на очередную попытку радикальной оппозиции устроить в Грузии Майдан – имитация войны на улицах Тбилиси завершилась безуспешно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают "коктейли Молотова", а силовики не применяют водометы и слезоточивый газ. По словам главы грузинского правительства, за прошедшие четыре года в Грузии было четыре попытки устроить Майдан, однако, как отметил Кобахидзе, на все четыре попытки государство ответило успешно. "Все окончательно убедились, что государство Грузии сильное, государство Грузии сильное как никогда, и никаким шантажом никто не сможет подорвать стойкость нашего государства", – заявил Кобахидзе. Премьер выразил благодарность министерству внутренних дел и лично министру Вахтангу Гомелаури, департаменту по особым поручениям и каждому полицейскому за проделанную работу. Чего не учла оппозиция на акциях протеста в Тбилиси? >>"Именно их заслуга в том, что государство пропорционально и надлежаще ответило на очередную попытку устроить Майдан", – подчеркнул Кобахидзе. Во время беспорядков на акциях протеста в Тбилиси пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и компаний, а также мэрии столицы. К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один. Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, акции протеста