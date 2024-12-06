https://sputnik-georgia.ru/20241206/oppozitsioner-gvaramiya-provedet-12-dney-v-zaklyuchenii-iz-za-intsidenta-s-politsiey-v-tbilisi--291276938.html

Оппозиционер Гварамия проведет 12 дней в заключении из-за инцидента с полицией в Тбилиси

Оппозиционер Гварамия проведет 12 дней в заключении из-за инцидента с полицией в Тбилиси

Sputnik Грузия

Сооснователя партии "Ахали" задержали во время стычки с полицией у офиса его соратников, где проводится обыск 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T21:10+0400

2024-12-06T21:10+0400

2024-12-06T21:10+0400

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ника гварамия

дмитрий садзаглишвили

элене хоштария

тбилисский городской суд

единое национальное движение

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и объединения "Коалиция за перемены" Нику Гварамия к 12-дневному административному заключению за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Гварамия задержали 4 декабря у офиса партий "Гирчи" и "Дроа", где шел обыск. Политик категорически требовал впустить его в офис соратников по коалиции, отказываясь принимать аргументы полиции, что следственные мероприятия уже начались и на месте есть представитель организации. Словесная перепалка переросла в оскорбления и стычку. На суде Садзаглишвили потребовал отложить заседание по делу Гварамия по причине передачи ему материалов дела за пять минут до начала заседания, но судья не удовлетворил ходатайство.При этом он подчеркнул, что оппозиция не организовывала акции. "Эти акции не являются результатом призывов политиков. Эти акции никем не организованы. Эти акции организованы грузинским народом. И за этими акциями стоит цель – спасти эту родину", – заявил Садзаглишвили. Когда начались обыски, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария заявила полицейским о том, что является организатором и берет на себя ответственность за проходящие в Тбилиси акции протеста. Об этом она сама сообщила журналистам.Волна протеста началась в Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.К этому времени в уголовном порядке задержаны 26 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 16 человек, а за подготовку взрыва – один.Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ника гварамия, дмитрий садзаглишвили, элене хоштария, тбилисский городской суд, единое национальное движение, евросоюз