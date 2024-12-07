https://sputnik-georgia.ru/20241207/azerbaydzhanskaya-kompaniya-socar-gas-georgia-priobretet-gazoprovody-v-regionakh-gruzii-291280763.html

Азербайджанская компания Socar Gas Georgia приобретет газопроводы в регионах Грузии

Азербайджанская компания Socar Gas Georgia приобретет газопроводы в регионах Грузии

Sputnik Грузия

Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T11:05+0400

2024-12-07T11:05+0400

2024-12-07T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Правительство Грузии одобрило прямую продажу газопроводов в районах на западе Грузии азербайджанской компании Socar Gas Georgia за 19,8 миллиона лари, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов. Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети. Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии >>Процесс рассчитан на 17 лет и выплаты по графику государству Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, socar georgia gas, socar, газ, газопровод