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Азербайджанская компания Socar Gas Georgia приобретет газопроводы в регионах Грузии
Азербайджанская компания Socar Gas Georgia приобретет газопроводы в регионах Грузии
Sputnik Грузия
Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Правительство Грузии одобрило прямую продажу газопроводов в районах на западе Грузии азербайджанской компании Socar Gas Georgia за 19,8 миллиона лари, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов. Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети. Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии &gt;&gt;Процесс рассчитан на 17 лет и выплаты по графику государству Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, socar georgia gas, socar, газ, газопровод
грузия, экономика, новости, socar georgia gas, socar, газ, газопровод

Азербайджанская компания Socar Gas Georgia приобретет газопроводы в регионах Грузии

11:05 07.12.2024
© Depositphotos.com / 63ru78Газовый манометр, архивное фото
Газовый манометр, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2024
© Depositphotos.com / 63ru78
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Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Правительство Грузии одобрило прямую продажу газопроводов в районах на западе Грузии азербайджанской компании Socar Gas Georgia за 19,8 миллиона лари, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так нефти и нефтепродуктов.
Речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело Земо - Сванети.
Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии >>
Процесс рассчитан на 17 лет и выплаты по графику государству Грузии начнутся с 2032 года. Компания будет платить почти по два миллиона лари в год в течение 10 лет.
Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.
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