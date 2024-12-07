https://sputnik-georgia.ru/20241207/chto-my-edim-v-produktakh-na-rynkakh-gruzii-obnaruzhen-zapreschennyy-krasitel-291282226.html
Что мы едим: в продуктах на рынках Грузии обнаружен запрещенный краситель
Что мы едим: в продуктах на рынках Грузии обнаружен запрещенный краситель
Sputnik Грузия
Всего в ноябре на пробу было взято 57 образцов продуктов питания 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Запрещенный краситель Sudan обнаружили в четырех из 57 образцов продуктов питания, взятых на проверку в ноябре, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.Запрещенные красители Para Red и Sudan I были выявлены в аджике, которую продавали на аграрных рынках в Тбилиси (ул. Цинамдзгвришвили), Рустави и Сенаки (ул. Руставели). Также запрещенные красители Sudan I и Sudan IV были обнаружены в красном молотом перце на аграрном рынке в городе Озургети (регион Гурия). Национальное агентство продовольствия призывает потребителей, если они приобрели упомянутые продукты питания по указанным адресам, не употреблять их. Сокращение нарушений произошло благодаря осуществленным агентством регуляциям. В частности, по результатам исследований, проведенных в последние годы, основным источником нарушений является импортный красный перец. Согласно законодательству Грузии, использование красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Данные красители используют для получения цвета, чаще добавляют к перцу или томатной пасте. Что мы едим: в полуфабрикатах в восточной Грузии обнаружена сальмонелла>>Агентство продолжает мониторинг продуктов питания по всей стране. В Грузии с 2019 года действуют специальные требования, распространяемые на импорт красного перца. В связи с этим вопросом Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает со Стратегическим центром исследований и развития. Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов, Судан красный считается генотоксическим, или канцерогенным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, сенаки
грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, сенаки
Что мы едим: в продуктах на рынках Грузии обнаружен запрещенный краситель
Всего в ноябре на пробу было взято 57 образцов продуктов питания
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Запрещенный краситель Sudan обнаружили в четырех из 57 образцов продуктов питания, взятых на проверку в ноябре, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.
Запрещенные красители Para Red и Sudan I были выявлены в аджике, которую продавали на аграрных рынках в Тбилиси (ул. Цинамдзгвришвили), Рустави и Сенаки (ул. Руставели). Также запрещенные красители Sudan I и Sudan IV были обнаружены в красном молотом перце на аграрном рынке в городе Озургети (регион Гурия).
Агентство в рамках государственной программы мониторинга ежегодно на всей территории страны проводит лабораторные исследования красителей, запрещенных в продуктах питания, всего в этом году было взято 113 проб.
Национальное агентство продовольствия призывает потребителей, если они приобрели упомянутые продукты питания по указанным адресам, не употреблять их.
Сокращение нарушений произошло благодаря осуществленным агентством регуляциям. В частности, по результатам исследований, проведенных в последние годы, основным источником нарушений является импортный красный перец.
Согласно законодательству Грузии, использование красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Данные красители используют для получения цвета, чаще добавляют к перцу или томатной пасте.
Агентство продолжает мониторинг продуктов питания по всей стране.
В Грузии с 2019 года действуют специальные требования, распространяемые на импорт красного перца. В связи с этим вопросом Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает со Стратегическим центром исследований и развития.
Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов, Судан красный считается генотоксическим, или канцерогенным.