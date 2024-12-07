https://sputnik-georgia.ru/20241207/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-291280614.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4% 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T09:01+0400

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2024-12-07T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2024 года повысился на 0,8% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4%.В октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 6,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 31,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"