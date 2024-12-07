https://sputnik-georgia.ru/20241207/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-291280614.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4% 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T09:01+0400
2024-12-07T09:01+0400
2024-12-07T09:01+0400
экономика
грузия
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1a560a2c67e03a9e6420ce3fd815f45c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2024 года повысился на 0,8% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4%.В октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 6,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 31,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0f9e29744b830874325b15b67d84fd9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4%
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2024 года повысился на 0,8% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 4,4%.
В октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 6,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 31,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.