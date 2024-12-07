https://sputnik-georgia.ru/20241207/natsbank-gruzii-dovolen-prognozami-fitch-ratings-po-inflyatsii-i-ekonomike-291284831.html

Нацбанк Грузии доволен прогнозами Fitch Ratings по инфляции и экономике

Нацбанк Грузии доволен прогнозами Fitch Ratings по инфляции и экономике

Sputnik Грузия

Как отметил Нацбанк Грузии, прогнозы международного агентства соответствуют его прогнозу, и экономика Грузии сохраняет устойчивость 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T14:35+0400

2024-12-07T14:35+0400

2024-12-07T14:35+0400

экономика

грузия

новости

fitch ratings

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз высокого экономического роста и низкой инфляции в Грузии, говорится в информации Национального банка Грузии. Fitch ожидает рост экономики на 8,7% в 2024 году, а позже – его замедления до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году, а уровень инфляции – ниже целевого показателя в 3%. Что касается инфляции, то ее прогноз также соответствует ожиданиям Нацбанка. Fitch ожидает, что инфляция увеличится в среднем до 2,1% в 2025 году и до 2,3% в 2026 году при целевом показателе в 3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", ухудшив прогноз со "стабильного" на "негативный". Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии>>Снижение прогноза связано с усилением политического риска, снижением объема международных резервов и большой вероятностью ослабления притока прямых иностранных инвестиций. При этом, по мнению агентства, Грузия сохранит стабильный экономический рост и низкий уровень инфляции. По мнению Fitch, относительно хорошо диверсифицированная экономика, вероятно, сохранит устойчивость к продолжающемуся политическому кризису.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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