https://sputnik-georgia.ru/20241207/oppozitsiya-pereshla-k-ekstremizmu--deputat-partii-vlasti-gruzii-291288710.html

Оппозиция перешла к экстремизму – депутат партии власти Грузии

Оппозиция перешла к экстремизму – депутат партии власти Грузии

Sputnik Грузия

По словам Цилосани, оппозиция воюет против своего народа 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T19:35+0400

2024-12-07T19:35+0400

2024-12-07T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Оппозиция перешла к экстремизму и воюет против собственного народа, заявила депутат парламента Грузии от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. В субботу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрался десятый по счету митинг недовольных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. "Радикальная оппозиция перешла к экстремизму. Это экстремизм, когда твои избиратели голосуют за тебя, а ты не входишь в парламент. Это экстремизм, что вы не выигрываете выборы, выходите на улицы и устраиваете те войны с огнем, которые мы видели. Это экстремизм, когда вы используете молодых людей в этих вредоносных планах и используете детей и молодых людей в качестве щита", – сказала Цилосани.По ее словам, оппозиция воюет против своего народа.По данным МВД, во время беспорядков с 28 ноября на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 28 человек. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 18 человек, а за подготовку взрыва – один. Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва. Восьмерых из них суд отправил под арест на время следствия. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, акции протеста, тбилиси