Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси
12:39 07.12.2024 (обновлено: 12:49 07.12.2024)
© photo: SputnikСпецназ. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Подписаться
Среди задержанных вчера на акции протеста – один иностранец
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Криминальная полиции МВД Грузии задержала еще двух человек 27 и 29 лет в ходе акций протеста на проспекте Руставели по обвинению в участии в групповом насилии, один из них – иностранец, говорится в распространенном ведомством заявлении.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.
"Обвиняемые на проспекте Руставели группой осуществляли насильственные действия, оказывали сопротивление и не подчинились законным требованиям правоохранителей, а также кидали в них различные предметы", – говорится в сообщении.
По данным МВД, в рамках расследования в уголовном порядке всего задержано 28 человек. Они задержаны за организацию, руководство или участие в групповом насилии на проспекте Руставели во время акций протеста, публичные призывы к насильственным действиям, в подготовке взрыва, нападении на правоохранителей и повреждении вещи.
Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.
Правоохранители были мобилизованы параллельно с митингом, проходившим на проспекте Руставели, в целях охраны общественного порядка и безопасности граждан, говорится в заявлении.
Участники акции протеста имели возможность выразить свой протест в мирной обстановке, как и предыдущие два дня, и продолжить акцию.
В МВД, как и ранее, пояснили протестующим в своем обращении, что митинг должен носить мирный характер и не выходить за рамки, установленные законом.
Позже на улице Чичинадзе по полицейским, находившимся там для обеспечения правопорядка, была выпущена пиротехника, прикрепленная к дереву. Также сотрудники полиции подвергались словесным оскорблениям, в их сторону бросали камни и различные тяжелые предметы.
В результате применения участниками митинга пиротехники пострадал один сотрудник МВД.
© photo: Sputnik / StringerПоджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 4 декабря 2024 года
Поджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 4 декабря 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники митинга, несмотря на многочисленные призывы правоохранителей выразить протест мирным путем, все же продолжили свои противоправные действия, при этом МВД приняло предусмотренные законом меры, в том числе с применением разрешенных по закону специальных средств.
Перед применением спецсредств участники митинга были предупреждены на месте.
"Позже участники митинга двинулись с проспекта Руставели в сторону площади Героев, при этом ограничили движение автомобилей по трассе, вступили в конфликт с пассажирами автомобиля, представлявшими личную охрану одного из охраняемых лиц", – говорится в сообщении МВД.
Кроме того, по сообщению МВД, в ходе акции за неповиновение законному требованию полицейского и мелкое хулиганство сотрудники правоохранительных органов задержали в административном порядке 48 человек в соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.