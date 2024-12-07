https://sputnik-georgia.ru/20241207/politsiya-zaderzhala-esche-dvukh-chelovek-za-nasilie-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-291283417.html

Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси

Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

Среди задержанных вчера на акции протеста – один иностранец 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T12:39+0400

2024-12-07T12:39+0400

2024-12-07T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Криминальная полиции МВД Грузии задержала еще двух человек 27 и 29 лет в ходе акций протеста на проспекте Руставели по обвинению в участии в групповом насилии, один из них – иностранец, говорится в распространенном ведомством заявлении. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, в рамках расследования в уголовном порядке всего задержано 28 человек. Они задержаны за организацию, руководство или участие в групповом насилии на проспекте Руставели во время акций протеста, публичные призывы к насильственным действиям, в подготовке взрыва, нападении на правоохранителей и повреждении вещи. Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.Правоохранители были мобилизованы параллельно с митингом, проходившим на проспекте Руставели, в целях охраны общественного порядка и безопасности граждан, говорится в заявлении. Участники акции протеста имели возможность выразить свой протест в мирной обстановке, как и предыдущие два дня, и продолжить акцию. В МВД, как и ранее, пояснили протестующим в своем обращении, что митинг должен носить мирный характер и не выходить за рамки, установленные законом. Позже на улице Чичинадзе по полицейским, находившимся там для обеспечения правопорядка, была выпущена пиротехника, прикрепленная к дереву. Также сотрудники полиции подвергались словесным оскорблениям, в их сторону бросали камни и различные тяжелые предметы. В результате применения участниками митинга пиротехники пострадал один сотрудник МВД. Участники митинга, несмотря на многочисленные призывы правоохранителей выразить протест мирным путем, все же продолжили свои противоправные действия, при этом МВД приняло предусмотренные законом меры, в том числе с применением разрешенных по закону специальных средств. Перед применением спецсредств участники митинга были предупреждены на месте. Кроме того, по сообщению МВД, в ходе акции за неповиновение законному требованию полицейского и мелкое хулиганство сотрудники правоохранительных органов задержали в административном порядке 48 человек в соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Оружие, пиротехника и деньги: что нашла полиция, расследуя насилие на акциях в Тбилиси>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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