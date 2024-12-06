https://sputnik-georgia.ru/20241206/oruzhie-pirotekhnika-i-dengi-chto-nashla-politsiya-rassleduya-nasilie-na-aktsiyakh-v-tbilisi-291277611.html
Оружие, пиротехника и деньги: что нашла полиция, расследуя насилие на акциях в Тбилиси
Оружие, пиротехника и деньги: что нашла полиция, расследуя насилие на акциях в Тбилиси
Sputnik Грузия
В доме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили при обыске найдено несколько десятков единиц огнестрельного оружия, заявили в МВД 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T20:31+0400
2024-12-06T20:31+0400
2024-12-06T20:31+0400
грузия
происшествия
полиция
политика
мвд грузии
давид кезерашвили
единое национальное движение
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В результате обысков в офисах партий и лиц, связанных с акциями протеста в Тбилиси, обнаружены деньги, пиротехника, оружие и коктейли Молотова, говорится в информации МВД Грузии. Полиция 4 и 5 декабря провела обыски и задержания в офисах оппозиционных партий и НПО в рамках расследования дела об организации, руководстве и участии в групповом насилии. После действий полиции акции протеста на проспекте Руставели проходят спокойно, без использования пиротехники и возведения баррикад. По данным МВД, обыски были осуществлены в последние два дня в рамках полицейских мероприятий, начатых на основании постановления суда как в офисах конкретных партий, так и в домах лиц, связанных с делом о групповом насилии и его организации и подготовке. Отдельно МВД Грузии сообщило о результатах обыска в доме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, в котором последние годы жил брат жены Кезерашвили, секретарь по связям с общественностью партии "Единое национальное движение" Ираклий Чиковани. "Во время обысков правоохранители в квартире из специально устроенного тайника изъяли несколько десятков единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, приклады, боевые патроны, компьютерную технику и карты памяти", – говорится в заявлении. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один. Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова" >>Прокуратура уже предъявила обвинения девятерым из них, а именно в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва девятерым задержанным. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Задержан обвиняемый в поджоге водомета у парламента Грузии "коктейлем Молотова" >>К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Что касается экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, то власти называют его главным финансистом оппозиции. Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял его из списка разыскиваемых лиц. На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба НижарадзеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, полиция, политика, мвд грузии, давид кезерашвили, единое национальное движение, акции протеста
грузия, происшествия, полиция, политика, мвд грузии, давид кезерашвили, единое национальное движение, акции протеста
Оружие, пиротехника и деньги: что нашла полиция, расследуя насилие на акциях в Тбилиси
В доме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили при обыске найдено несколько десятков единиц огнестрельного оружия, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В результате обысков в офисах партий и лиц, связанных с акциями протеста в Тбилиси, обнаружены деньги, пиротехника, оружие и коктейли Молотова, говорится в информации МВД Грузии.
Полиция 4 и 5 декабря провела обыски и задержания в офисах оппозиционных партий и НПО в рамках расследования дела об организации, руководстве и участии в групповом насилии. После действий полиции акции протеста на проспекте Руставели проходят спокойно, без использования пиротехники и возведения баррикад.
"Правоохранители в результате обыска офисов и жилых домов изъяли в качестве улик огнестрельное оружие, большую сумму денег, карты памяти, компьютерную технику, а также каски, противогазы, большое количество пиротехники, устройства электропередач, т. н. "коктейли Молотова", краски, различные растворы, по которым назначена экспертиза", – говорится в заявлении МВД.
По данным МВД, обыски были осуществлены в последние два дня в рамках полицейских мероприятий, начатых на основании постановления суда как в офисах конкретных партий, так и в домах лиц, связанных с делом о групповом насилии и его организации и подготовке.
Отдельно МВД Грузии сообщило о результатах обыска в доме бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, в котором последние годы жил брат жены Кезерашвили, секретарь по связям с общественностью партии "Единое национальное движение" Ираклий Чиковани.
"Во время обысков правоохранители в квартире из специально устроенного тайника изъяли несколько десятков единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, приклады, боевые патроны, компьютерную технику и карты памяти", – говорится в заявлении.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.
Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.
К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.
Прокуратура уже предъявила обвинения девятерым из них, а именно в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва девятерым задержанным.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.
Что касается экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, то власти называют его главным финансистом оппозиции.
Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял его из списка разыскиваемых лиц.
На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе