https://sputnik-georgia.ru/20241208/glavnye-narusheniya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii--poslednyaya-statistika-291290073.html

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последняя статистика

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последняя статистика

Sputnik Грузия

Больше всего нарушений фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и в регионе Аджария 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T10:05+0400

2024-12-08T10:05+0400

2024-12-08T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 15 октября 2024 года зафиксировали 2 366 фактов неподчинения требованиям полиции и 2 091 факт мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. Неподчинение требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство являются самыми распространенными административными правонарушениями в Грузии на акциях протеста. Согласно официальным данным МВД, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 2 311 человек, из которых 83 – женщины. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение составляет от 18 до 40 лет. Также полиция привлекла к ответственности 37 несовершеннолетних и 34 человека старше 60 лет.Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>> Что касается мелкого хулиганства, за указанный период полиция привлекла к административной ответственности 2 091 человека, из которых 91 – женщины. Из всех уличенных в мелком хулиганстве 35 несовершеннолетних и 30 человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и в регионе Аджария, а меньше всего – в регионах Гурия и Мцхета-Мтианети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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