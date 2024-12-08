https://sputnik-georgia.ru/20241208/predstavitel-gruzinskoy-tserkvi-nazval-opasnym-znakom-napadenie-na-zhurnalistov-291294272.html

Представитель Грузинской церкви назвал опасным знаком нападение на журналистов

Представитель Грузинской церкви назвал опасным знаком нападение на журналистов

Sputnik Грузия

Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T16:35+0400

2024-12-08T16:35+0400

2024-12-08T16:35+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жестокая физическая расправа группой неизвестных в масках на улицах Тбилиси в отношении граждан, тем более журналистов, является опасным знаком в гражданской жизни, написал глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Неизвестные в масках в субботу ночью напали на съемочную группу телеканала "Пирвели" на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон, избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих доставили в клинику. В правящей партии осудили нападение на журналистов и назвали случившееся провокацией. Ведется расследование. По его словам, обязанность государства – принять все меры для проведения оперативного расследования факта и полностью исключить повторение подобного инцидента в будущем. По словам священнослужителя, по своей остроте этот факт выходит за рамки различий в политических взглядах и вызывает беспокойство за совершенно аполитичное общество и в целом создает ощущение неуверенности. Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение, а не настраивать детей друг против друга. По его словам, старшее поколение со страхом смотрит в прошлое и вспоминает дни гражданской войны в Тбилиси, разделения семей, соперничества между братьями, последствия которого не замедлились с годами. "Сегодня взаимной нетерпимости в обществе не меньше. Что-то должно заставить нас задуматься о движении в этом направлении", – подытожил Джагмаидзе.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию >>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, акции протеста, журналисты