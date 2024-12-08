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Представитель Грузинской церкви назвал опасным знаком нападение на журналистов
Представитель Грузинской церкви назвал опасным знаком нападение на журналистов
Sputnik Грузия
Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение 08.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-08T16:35+0400
2024-12-08T16:35+0400
2024-12-08T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жестокая физическая расправа группой неизвестных в масках на улицах Тбилиси в отношении граждан, тем более журналистов, является опасным знаком в гражданской жизни, написал глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Неизвестные в масках в субботу ночью напали на съемочную группу телеканала "Пирвели" на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон, избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих доставили в клинику. В правящей партии осудили нападение на журналистов и назвали случившееся провокацией. Ведется расследование. По его словам, обязанность государства – принять все меры для проведения оперативного расследования факта и полностью исключить повторение подобного инцидента в будущем. По словам священнослужителя, по своей остроте этот факт выходит за рамки различий в политических взглядах и вызывает беспокойство за совершенно аполитичное общество и в целом создает ощущение неуверенности. Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение, а не настраивать детей друг против друга. По его словам, старшее поколение со страхом смотрит в прошлое и вспоминает дни гражданской войны в Тбилиси, разделения семей, соперничества между братьями, последствия которого не замедлились с годами. "Сегодня взаимной нетерпимости в обществе не меньше. Что-то должно заставить нас задуматься о движении в этом направлении", – подытожил Джагмаидзе.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию >>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, акции протеста, журналисты
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, акции протеста, журналисты
Представитель Грузинской церкви назвал опасным знаком нападение на журналистов
Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жестокая физическая расправа группой неизвестных в масках на улицах Тбилиси в отношении граждан, тем более журналистов, является опасным знаком в гражданской жизни, написал глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Неизвестные в масках в субботу ночью напали на съемочную группу телеканала "Пирвели" на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон, избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих доставили в клинику. В правящей партии осудили нападение на журналистов и назвали случившееся провокацией. Ведется расследование.
"Мы увидели тяжелые кадры физического насилия, которые привлекли внимание всего общества. Версий произошедшего существует множество, но в конечном итоге, чтобы не выяснилось, жестокая физическая расправа группы неизвестных в масках на улицах города в отношении граждан, тем более журналистов, является опасным знаком в гражданской жизни", – написал Джагмаидзе.
По его словам, обязанность государства – принять все меры для проведения оперативного расследования факта и полностью исключить повторение подобного инцидента в будущем.
По словам священнослужителя, по своей остроте этот факт выходит за рамки различий в политических взглядах и вызывает беспокойство за совершенно аполитичное общество и в целом создает ощущение неуверенности.
Как отметил священнослужитель, люди должны быть более терпимыми друг к другу и каждый должен заботиться о том, чтобы снизить напряжение, а не настраивать детей друг против друга.
"Каждое сказанное с ненавистью слово сеется в нашем же окружении и возвращается к нам в той или иной форме", – подчеркнул Джагмаидзе.
По его словам, старшее поколение со страхом смотрит в прошлое и вспоминает дни гражданской войны в Тбилиси, разделения семей, соперничества между братьями, последствия которого не замедлились с годами.
"Сегодня взаимной нетерпимости в обществе не меньше. Что-то должно заставить нас задуматься о движении в этом направлении", – подытожил Джагмаидзе.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.