https://sputnik-georgia.ru/20241208/premer-gruzii-otsenil-napadenie-na-zhurnalistov-na-aktsii-protesta-kak-provokatsiyu-291293701.html

Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию

Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию

Sputnik Грузия

Особую тревогу вызывает нападение на оператора, который в результате нападения получил физические ранения, заявил премьер 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T14:46+0400

2024-12-08T14:46+0400

2024-12-08T15:52+0400

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ираклий кобахидзе

акции протеста

журналисты

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Нападение на представителей СМИ – это провокация, которая ставит перед собой целью искусственное нагнетание ситуации, расследование этого преступления начато, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Неизвестные в масках в субботу ночью напали на съемочную группу телеканала "Пирвели" на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон, избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих доставили в клинику. В правящей партии осудили нападение на журналистов и назвали случившееся провокацией. Ведется расследование. По словам премьера, позже в МВД проведет брифинг, на котором будет представлена подробная информация о ходе расследования. Как отметил премьер, особую тревогу вызывает нападение на оператора, который в результате нападения получил физические ранения. "Особую тревогу вызывает нападение на оператора, который в результате нападения получил физические повреждения. Подобные факты помогают только радикалам, главная цель которых – искусственно накалить ситуацию в нашей стране и столице", – заявил премьер-министр. Избиение журналистов и политиков в центре Тбилиси – возбуждено уголовное дело >>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, акции протеста, журналисты