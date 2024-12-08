https://sputnik-georgia.ru/20241208/izbienie-zhurnalistov-i-politikov-v-tsentre-tbilisi--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-291291233.html

Избиение журналистов и политиков в центре Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Избиение журналистов и политиков в центре Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Sputnik Грузия

Неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T00:49+0400

2024-12-08T00:49+0400

2024-12-08T01:08+0400

грузия

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тбилиси

мамука мдинарадзе

специальная следственная служба

грузинская мечта - демократическая грузия

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по статье "Препятствование журналисткой деятельности с применением насилия" по факту избиения съемочной группы оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", говорится в информации ведомства. Неизвестные в масках напали на съемочную группу телеканала на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон и избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих уже доставили в клинику. Также в социальных сетях и в СМИ появились кадры избиения оппозиционного политика Кобы Хабази и актера Георгия Махарадзе. Все нападения совершены на улицах рядом с центральным проспектом. По факту избиения Хабази также возбуждено уголовное дела по статье "Насилие". Дело расследует МВД Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" жестко осудили факты нападения. По его мнению, ношение масок нужно запретить, так как это мешает своевременному реагированию на подобные преступления. "Я лично буду инициировать запрет на ношение масок на улице. Вы видите, сколько проблем создается во время митингов – кидают камни, мы не можем понять, кто это, ты их либо находишь, либо нет, сейчас кто-то напал на журналиста, и ты его либо находишь, либо нет", – сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.Участники акции протеста ходили по улицам Тбилиси до самого утра>>Другой член правящей силы, Зураб Кадагидзе, назвал произошедшее провокацией и тяжелейшим преступлением. "Это неслыханная подлость и провокация. Когда ситуация должна успокоиться, в прямом эфире происходит тяжелейшее, жесточайшее преступление. Не имеет значения, какую сторону представляет жертва, и что бы она ни совершала, такое преступление не должно остаться безнаказанным", – заявил Кадагидзе. Между тем Народный защитник Грузии Леван Иоселиани распространил официальное заявление, в котором призвал обеспечить безопасность граждан. Вечером в субботу на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрался десятый по счету митинг недовольных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. По данным МВД, во время беспорядков с 28 ноября на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 28 человек. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 18 человек, а за подготовку взрыва – один. Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва. Восьмерых из них суд отправил под арест на время следствия. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Оппозиция перешла к экстремизму – депутат партии власти Грузии>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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