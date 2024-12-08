https://sputnik-georgia.ru/20241208/tyazhby-gruzii-v-mezhdunarodnykh-sudakh-skolko-deneg-trebuyut-ot-gruzii-291298338.html

Тяжбы Грузии в международных судах: сколько денег требуют от Грузии

Тяжбы Грузии в международных судах: сколько денег требуют от Грузии

Sputnik Грузия

Интересы Грузии в судах по 13 делам представляют пять международных юридических компаний 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T23:36+0400

2024-12-08T23:36+0400

2024-12-09T00:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Бизнес-компании и бизнесмены требуют от Грузии 1,7 миллиарда долларов в качестве компенсаций в судах международного арбитража, говорится в документах Минфина. Всего в международном арбитраже 13 дел против Грузии. Самые большие компенсации от Грузии требуют бывший владелец компании "Омега групп" и телеканала "Иберия" Заза Окуашвили, бывшие владельцы компании "Магти" "TELCELL WIRELESS LLC" и "INTERNATIONAL TELCELL CELLULAR LLC" и компания ENKA Renewables, которая планировала построить в Грузии "Намахвани ГЭС". Общая сумма затребованных ими компенсаций составляет 865,4 миллиона долларов. Интересы Грузии в судах по 13 делам представляют пять международных юридических компаний. С 2020 года государство уже заплатило юристам 230 миллионов лари. В этом году выплаты юристам составят 66 миллионов лари. ENKA 3 декабря сообщила, что международный арбитражный суд признал обоснованным расторжение инвестиционного соглашения c правительством Грузии о строительстве Намахвани ГЭС. По решению суда власти Грузии обязаны выплатить $383,2 млн. Скандал с "Намахвани ГЭС" Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством. Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер >>Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии. На фоне протестов турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии