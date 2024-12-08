https://sputnik-georgia.ru/20241208/vlasti-gruzii-primut-zakon-zapreschayuschiy-uchastnikam-aktsiy-zakryvat-litsa-291295453.html

Власти Грузии примут закон, запрещающий участникам акций закрывать лица

Власти Грузии примут закон, запрещающий участникам акций закрывать лица

Sputnik Грузия

Это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний, заявил премьер 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T17:47+0400

2024-12-08T17:47+0400

2024-12-08T17:47+0400

новости

грузия

политика

ираклий кобахидзе

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287704978_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17409c90fe47bbc2707b5b56dc7d1b40.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Власти Грузии примут закон, который запретит участникам собраний, в том числе участникам акции протеста на Руставели, закрывать лица различными способами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Неизвестные в масках в субботу ночью напали на съемочную группу телеканала "Пирвели" на улице Бесики недалеко от проспекта Руставели. Они отобрали и разбили камеру, забрали микрофон, избили телеоператора Георгия Шецирули и журналистку Маку Чихладзе. Обоих доставили в клинику.Премьер Грузии осудили нападение на журналистов и назвал случившееся провокацией. Начато расследование. По словам премьера, это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний. "Такие законы действуют во многих государствах-членах Евросоюза, и важно принять такой закон для предотвращения насилия и в нашей стране", - заявил Кобахидзе. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию >>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, акции протеста