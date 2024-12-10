https://sputnik-georgia.ru/20241210/gruziya-aktivno-razvivaet-transportnuyu-set-291329539.html

Грузия активно развивает транспортную сеть

Грузия активно развивает транспортную сеть

Sputnik Грузия

В 2024 году в рамках реализации 149 проектов в Грузии велись ремонтные работы на 1,1 тысячи км дорог 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T23:17+0400

2024-12-10T23:17+0400

2024-12-10T23:35+0400

грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Развитие международных транспортных коридоров Грузии продолжается активно, и в настоящее время автомобильный транспорт на территории страны использует уже 367 км новых автомагистралей в рамках коридоров, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Профессиональный праздник – День дорожника – отмечают в Грузии ежегодно 10 декабря с 80-х годов. По его словам, продолжается строительство новых участков автомагистралей и восстановление дорожной инфраструктуры. В 2024 году в рамках реализации 149 проектов в Грузии велись ремонтные работы на 1,1 тысячи км дорог. До конца года завершится ремонт 450 км дорог в рамках 101 проекта. Более того, министр отметил, что реализуя беспрецедентные по масштабу и инженерной сложности проекты, ведомство вносит свой вклад в развитие сферы дорожного строительства. Осталось всего 4 км – открыт еще один участок главной дороги Грузии >>Карселадзе напомнил о реализации таких важнейших проектов в 2024 году, как прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс". Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Ираклий Карселадзе поздравил отрасль дорожного строительства с профессиональным Днем, пожелав им профессиональных успехов. Министр поблагодарил сотрудников Департамента автомобильных дорог, подрядных организаций, грузинских и иностранных специалистов, сотрудников Мининфраструктуры, партнерских агентств, международных финансовых институтов за работу и отметил, что 2024 год отличался достижениями и результатами. Развитие дорожной инфраструктуры Грузии является главным приоритетом правительства страны на фоне растущего значения Среднего коридора, который связывает Китай и страны ЕС через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог